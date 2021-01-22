Витренко пояснил, что украинцы будут платить за газ 6,99, а не 3 грн из-за субсидий

Исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко заявил, что цена в размере 6,99 грн за кубометр газа установлена из-за субсидий.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" чиновник отметил, что многие в стране не могут платить даже 3 грн за куб.м, поэтому, чтобы выдать им субсидию остальные должны платить вышеуказанную сумму (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В Украине много людей, которые и по три гривны платить не могут. Люди, которые не могут платить и по три гривны, получают субсидии. Для того, чтобы предоставлять деньги на субсидии, где-то их нужно брать. Есть "Нафтогаз", который продает по 7. Но эта разница потом идет на субсидии людям, которые не могут платить по три гривны. Таким образом, те, кто могут платить рыночную цену, платят ее. А тем, кому действительно нужна помощь от государства, они получают субсидию, которая идет из этих денег", – пояснил Витренко.

Также чиновник отметил, что в феврале каждое домохозяйство сэкономит по 720 грн.

"Для категории населения, которое наиболее уязвимое к повышению цены на газ (потребляющее газ для индивидуального отопления), сумма платежки снизится в феврале по сравнению с январем на 491 грн, вместо того, чтобы монополисты подняли эту цену для них и платежки были +228 гривен. Эффект для каждого домохозяйства в месяц – 720 грн. Это для многих большая сумма", – подчеркнул и. о. министра энергетики.

Как сообщал OBOZREVATEL, после того, как в январе украинцы получили обновленные платежки за коммуналку, по стране прокатилась волна протестов против повышения тарифов.

18 января правительство приняло решение зафиксировать цену на газ не выше 6,99 за кубометр