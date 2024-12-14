'Боимся, но готовы к худшему': премьер Финляндии оценил возможность войны с Россией

Премьер Финляндии Петтери Орпо признал, что опасается того, что страна может быть втянута в войну с Россией. По его словам, Хельсинки готовы к любому развитию событий, однако призвал граждан Финляндии быть обеспокоенными, ведь вторжение России в Украину длится уже почти три года.

Видео дня

В интервью изданию Yle в пятницу, 13 декабря, отвечая на вопрос, боится ли он вступления Финляндии в войну, глава правительства сказал: "Да, боюсь". Орпо напомнил, что Кремль уже третий год ведет захватническую войну против Украины, поэтому жители Финляндии, которая имеет с РФ общую границу, должны быть озабочены.

"Да, боюсь. То есть опустим слово "страх", но много раз коллеги спрашивали меня об этом за границей, и я говорю, что мы не боимся, но мы готовы к самому худшему", – отметил премьер.

Он отметил, что больше всего обеспокоен активными конфликтами в мире, такими как война в Украине и ситуация на Ближнем Востоке, а также различными операциями влияния, которые наблюдаются в Балтийском море.

"Поэтому мы должны быть обеспокоены. Нас запугивают, но мы не боимся, а мудрые готовятся. Это урок, который Финляндия вынесла из нашей истории", – добавил Орпо.

По мнению Орпо, Евросоюзу не удалось действовать достаточно решительно одним фронтом, чтобы положить конец войне в Украине и на Ближнем Востоке.

"Европа является большой державой в мире, если мы можем говорить одним голосом. Мы должны использовать этот голос, чтобы принести мир в Украину и Палестину. Если и есть что-то позитивное, так это то, что Дональд Трамп поставил своей целью положить конец обоим конфликтам. Это означает мир. Риски заключаются в тех условиях, в которых это происходит", – сказал глава финского правительства.

Как ообщал OBOZ.UA, Финляндия утвердила новый пакет военной помощи для Украины и начала формировать следующий. Президент Владимир Зеленский обсудил с лидером Финляндии Александром Стуббом усиление украинской ПВО.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!