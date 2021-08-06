Украинцам приготовили новые тарифы на электроэнергию: какие три цены введут

В Украине тариф на электроэнергию на первые 100 кВт*час хотят снизить с 1,68 до 1,2 грн. При этом стоимость каждого следующего кВт*час может увеличиться до 2,4 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Новые цены должны ввести с 1 сентября, однако обсуждают возможность перевести изменения на следующий год. Так,

стоимость первых 100 кВт*час электроэнергии хотят снизить с 1,68 до 1,2 грн за каждый кВт*час;

следующий тариф – при потреблении от 100 до 500 кВт*час (ранее планировали до 300 кВт*час) – может составить 2,4 грн;

при потреблении от 500 кВт*час – 3,4 грн за каждый кВт*час.

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Возможно, что второй тариф (от 100 до 500 кВт*час) оставят на уровне 1,68 грн. Во всяком случае, такую идею обсуждают в правительства, рассказал OBOZREVATEL глава Департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Собеседники в Кабинете министров же говорят, что окончательного варианта нет. "Задача улучшить ситуацию на рынке электроэнергии, приблизить цены к экономически обоснованной, но так, чтобы как меньше украинцев на себе это почувствовали. Вообще уже было решение поднять цены для всех, кто больше 100 кВт*час тратит, но потом это политическое решение изменилось", – рассказывает собеседник в правительстве.

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