Украинцев с 1 мая перевели на годовые газовые тарифы: почему резко вырастут цены

Всех украинцев с 1 мая перевели на годовые газовые тарифы. И если раньше в среднем кубометр стоил около 7 грн, то сейчас – доходит до 13,5 грн за куб.

О том, почему изменились цены, будут ли они уменьшаться в будущем и кого коснуться новые правила, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость кубометра газа доходит до 13,5 грн. Многие поставщики установили тариф около 8 грн, а самые выгодные предложения – 7,88 грн, подсчитало издание "ГазПравда". Цену 7,88 грн за кубометр предложило ООО "Евода трейд", КП "Луцкводоканал", 7,89 грн – ООО "Черкассыгаз сбыт" и ООО "Уманьгаз сбыт", 7,96 грн – газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины".

По 7,98 грн за кубометр газ будут продавать ООО "Волыньэлектросбыт" и ООО "Закарпатье Энергосбыт". Ряд региональных газсбытов обнародовали единую цену 7,99 грн за кубометр. Предложения остальных компаний колеблются от 8,2 грн до 12,9 грн за кубометр.

Лишь несколько компаний установили ценники более 13,5 грн за кубометр. Соответствующие цены указаны без учета стоимости доставки: за распределение топлива люди платят операторам газораспределительных сетей (облгазам) отдельно согласно действующим тарифам на доставку.

Рыночная цена газа должна определяться не стоимостью газа на рынках в Европе, а средней ценой покупного и добываемого в Украине топлива, уверен глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

"У нас есть газ украинской добычи. Если мы хотим предложить рыночные цены, то мы должны смешивать цену газа, который мы закупаем в Европе и себестоимость украинского. Будем выходит на среднюю стоимость 5-6 грн, не больше. Хотя, и 4,5 грн за кубометр с головой хватало и на модернизацию и на все".

И хотя поставщикам запретили повышать тариф, но разрешили его снижать, эксперт уверен, что никто на такой шаг не пойдет до сентября. "В сентябре-октябре, возможно, нас будут ожидать народные волнения и какая-то политическая борьба вокруг этого. Это может привести к тому, что "с барской руки" нам снимут одну гривню", – добавил Попенко.

"Хотя по факту, себестоимость газа "Укргаздобычи" 1,40 грн со всеми налогами", – добавил Попенко.

Однако на биржах газ действительно увеличился в цене. И чтобы получить прибыль, поставщики заложили высокую стоимость голубого топлива в своих тарифах.

"Сегодня цена газа на бирже в районе 9 500-9800 грн за тысячу кубометров. Сейчас запасы газа в Европе в два раза ниже, чем, например, в 2020 году. Соответственно, спрос в Европе очень велик, и период закачки они только-только начинают. Видимо, рассчитывая на высокие европейские цены, ряд отечественных компаний заложили у себя такой тариф" – добавил СЕО группы поставщиков энергоресурсов TOLK Владимир Крупко.

Из-за холодной зимы хранилища газа практически пусты, а цены на голубое топливо на международных рынках остаются высокими. Потому Украине брать дешевый газ пока негде, заявила координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "Опора" Татьяна Бойко. По ее словам такой тариф был очень прогнозирован.

"Основным индикатором, от которого отталкиваются все компании, является цена на газ на европейском газовом хабе. Последние два месяца цены растут. Не смотря на то, что сейчас весна, и хотелось бы, чтобы газ начал падать, но эта весна очень холодная. Спрос растет, а количество газа в хранилищах критически низкая. Это ведет к тому, что цены не падают".

Если же летом цены упадут, Татьяна Бойко уверена, что поставщики смогут уменьшить свои годовые тарифы. Более того, в ближайшее время мы сможем увидеть ряд других предложений: месячных, квартальных, с предоплатой или послеоплатой.

"Если цены на мировых рынках пойдут вниз, это значит, что будет больше хороших предложений и для украинских потребителей. Пока наперед предугадать сложно, какой может быть цена в следующие месяцы. Как бы там не было, очень сомневаюсь, что возможно падения до 3 грн, как было прошлым летом. Возможно, цена снизится на 20-30%. Но я почти уверена, что стоимость газа не будет настолько низкой, как в прошлом году".

Владимир Крупко считает, что голубое топливо меньше стоить не будет. "Стоимость на уровне 7 200 грн за 1000 куб. м газа. Соответственно, если "Нафтогаз" будет продавать газ дешевле – он не наполнит свой бюджет. Насколько мы знаем, уже заключен большой контракт с ООО "ЙЕ Энергия", где покупная стоимость находится на уровне 7 400 грн, определяемых по формуле. Соответственно, ниже позиций, чем 7,88-7,99 грн за 1 куб. м, цена газа по годовому тарифу в этом году не опустится", – пояснил эксперт.

Возможно, будут особенности по месячным тарифам. Если летом цена в Европе все-таки будет ниже украинской, можно ожидать какие-то месячные продукты на короткий срок с ценой ниже, чем в годовом тарифе.