Новые цены на газ от Кабмина: кого не коснется снижение

В Украине с 1 февраля будет действовать фиксированная цена на газ в размере 6,99 грн за кубометр. При этом те украинцы, которые разобрались в рынке и поменяли поставщика, и в январе платят за голубое топливо по такому же тарифу.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Стоимость кубометра с 1 февраля для всех (по крайней мере так обещают) составит 6,99 грн. Самое интересное, что такая цена на рынке уже есть. Еще с августа прошлого года украинцы могут сами выбирать себе поставщика газа. На рынке их несколько десятков.

Важно:

платить можно было 6,99 грн и до снижения, если поменять поставщика;

самый низкий тариф на рынке сделают обязательным для всех;

единая цена будет временной.

Большинство семей не стало менять себе поставщика и оставалось у того, кто и раньше поставлял им голубое топливо. И цена у них достигала 9,9 грн за куб. "Нафтогаз" (у него газ покупает только 4% украинцев) предлагал тариф в 7,22 грн. Но и до "снижения" цены украинцы могли платить за газ 6,99 – если бы подали заявку на смену поставщика.

Окончательное решение, как разъяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, еще не принято. Его обсуждают с МВФ. "Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Она рассматривает, как влияют эти решения на способность бюджета Украины выполнять свои обязательства перед гражданами и партнерами. Это решение фактически не влияет на способность бюджета. Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование", – говорит Шмыгаль.

Как сообщал OBOZREVATEL: