Кабмин не откажется от рыночных цен на газ, а временное снижение обсуждают с МВФ, – Шмыгаль
В Украине работает миссия МВФ: кредиторы изучают, как временное снижение цен на газ до 6,99 грн за кубометр (на 30%) повлияет на бюджет. При этом Кабинет министров не планирует полностью отказываться от рыночного механизма формирования тарифов на голубое топливо.
Об этом в эфире "Сніданка з 1+1" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. "Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Она рассматривает, влияют эти решения в способности бюджета Украины выполнять свои обязательства перед гражданами и партнерами. Это решение фактически не влияет на способность бюджета. Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование. Нет. Мы будем работать на рынке газа, на рынке электроэнергии. В этом случае эти меры специализированные к тому, чтобы защитить украинский от биржевых колебаний. Мы разработаем годовой продукт, который защитит граждан от непредсказуемых колебаний ", – говорит Шмыгаль.
Правительство временно ограничит максимальную стоимость голубого топлива. Фонд изучает, как это повлияет на ситуацию в бюджете. "Но теперь говорит, чтобы посчитать способность нашего бюджета. Это абсолютно нормально", – добавил премьер-министр. Отвечая на вопрос, получит таки Украина очередной транш МВФ, Денис Шмыгаль сказал: "Безусловно. Я уверен".
Ранее министр финансов Сергей Марченко заявлял, что в МВФ обеспокоены тем, что Кабинет министров планирует снизить тариф на газ.
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