Украинцы и без новой цены на газ могли платить 6,99 за куб: почему тарифы снова взлетят и при чем здесь МВФ

Украинцам с февраля и до апреля обещают продавать газ по фиксированной цене в 6,99 грн, анонсировал премьер-министр Денис Шмыгаль. Для тех потребителей, которые разобрались в действующих правилах, цена может вообще не изменится. Уже сейчас самое выгодное предложение на рынке – те же 6,99 грн.

О том, как и для кого изменят тарифы на голубое топливо, читайте в материале OBOZREVATEL.

Стоимость кубометра с 1 февраля для всех (по крайней мере так обещают) составит 6,99 грн. Самое интересное, что такая цена на рынке уже есть. Еще с августа прошлого года украинцы могут сами выбирать себе поставщика газа. На рынке их несколько десятков.

Важно:

платить можно было 6,99 грн и до снижения, если поменять поставщика;

самый низкий тариф на рынке сделают обязательным для всех;

единая цена будет временной.

Большинство семей не стало менять себе поставщика и оставалось у того, кто и раньше поставлял им голубое топливо. И цена у них достигала 9,9 грн за куб. "Нафтогаз" (у него газ покупает только 4% украинцев) предлагал тариф в 7,22 грн. Но и до "снижения" цены украинцы могли платить за газ 6,99 – если бы подали заявку на смену поставщика.

Окончательное решение, как разъяснил премьер-министр Денис Шмыгаль, еще не принято. Его обсуждают с МВФ. "Сейчас в Украине работает миссия МВФ. Она рассматривает, как влияют эти решения на способность бюджета Украины выполнять свои обязательства перед гражданами и партнерами. Это решение фактически не влияет на способность бюджета. Мы продолжаем разговор с МВФ. Они обеспокоены, переживают, чтобы не вернулось государственное тарифное регулирование", – говорит Шмыгаль.

Фиксированная цена 6,99 грн за куб продержится до конца отопительного сезона, то есть до апреля. После снова будет "свободная" стоимость. Очень вероятно, что в конце отопительного сезона цены на голубое топливо будут снижаться во всей Европе, в том числе и Украине.

Резких скачков цены на газ не было бы даже без фиксации, считает директор ГК "Нафтогаз України" Максим Рабинович. "Сейчас мы наблюдаем рост цены на европейский газ, поэтому очевидно, что это повлияет также на стоимость голубого топлива в нашей стране. В то же время высокий объем запасов газа в подземных хранилищах как в Украине, так и в Европе, является сдерживающим фактором для резкого роста цены на газ", – пояснил Рабинович.

Точно сказать, сколько будет стоить газ в апреле, сложно. Однако, вероятнее всего, цена не будет выше январской. Ранее и.о. министра энергетики Юрий Витренко анонсировал, что фиксированная цена задержится на целый год.

Как рассказал собеседник OBOZREVATEL в правительстве, переговоры с Фондом идут очень туго. И.о. министра чуть ли не каждый день созванивается с кредиторами, пытается доказать, что такая регуляция необходима для защиты потребителя. "Немного Витренко поспешил с анонсом. Цену на год хотел. Зеленскому понравилось, а вот с МВФ не согласовали. И до сих пор ничего не согласовали", – говорит собеседник.

Нет. Со временем конкуренция на рынке должна выровнять цены. Сейчас разница между максимальным тарифом и минимальным составляет 41%. Поменять поставщика может за считанные дни любой украинец, но сделали это только около 7% семей.

Почему так мало? Возможно, в этом есть вина и правительства, которое не провело разъяснительную работу. Некоторые до сих пор ошибочно полагают, что, например, в многоэтажном доме поставщика можно менять только всем домом. Собственно, любая квартира может заменить поставщика за считанные дни и онлайн.

Координатор жилищных и энергетических программ "Опоры" Татьяна Бойко рассказала: на самом деле – именно недобросовестные облгазы и связанные с ними газсбыты и раздули цены. Здесь, по словам экспертов, должны работать регуляторы: Антимонопольный комитет, Нацкомиссия по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

Регуляция на рынке нужна, уверен экс-министр соцполитики Андрей Рева. "Вы можете не купить себе машину, но не можете остаться без лекарств. Государство Украина – социальное, оно должно обеспечить возможность воспользоваться необходимым. И газ среди этого. Ограничение максимальной наценки – это правильный шаг, такой вариант еще в Кабмине Гройсмана предлагал вице-премьер Владимир Костион", – рассказал Рева в комментарии OBOZREVATEL.

С 1 февраля в Украине также установят максимальный тариф на доставку газа (т.н. абонплата). Сейчас она достигает 2,45 грн, а по новым правилам будет не дороже 1,79 грн за кубометр. Если сейчас ваш облгаз просит за кубометр меньше, ничего не изменится.

В сумме снижение цены на газ и ограничение стоимости его транспортировки по подсчетам Кабмина позволит сэкономить около 500-800 грн в месяц.

Кстати, самая высокая цена на транспортировку сейчас в "Лубныгаз". Перед тем, как установить цену, они провели свои общественные слушания. По закону должны рассмотреть все предложения общественности, согласовать с потребителями, какую стоимость они будут оплачивать и объяснить, почему именно столько.

Общественные слушания "Лубныгаз" провели. На него пришли аж пять человек. Из которых четверо, как рассказывает Татьяна Бойко, работают в том же "Лубныгаз", а пятый – журналист местного издания, который пришел скорее для того, чтобы осветить общественные слушания, а не поспорить с распределительной компанией.

Кстати, OBOZREVATEL еще несколько недель назад обращался в профильный комитет Рады с просьбой разъяснить, не видят ли они нарушения в том, что большинство общественных слушаний перед повышением тарифов происходят только на бумаге. Замглавы комитета Алексей Кучеренко объяснил: действительно такая проблема есть, но этим скорее должна заниматься местная власть. Она, например, может помогать общине отстаивать свои интересы, изучать расчеты и находить в них возможные злоупотребления.

Обычному же потребителю сложно разобраться, действительно ли цена должна быть в разы выше и нет ли возможности повысить ее менее существенно. В Нацкомиссии по коммунальным тарифам и энергетике нам объяснили: впервые в ценах предусмотрели достаточные расходы на модернизацию и зарплаты. Член комиссии Ольга Бабий отметила: в тарифах предусмотрено 40% технических потерь газа.

Временное снижение цен на газ кардинально на ситуацию с тарифами не повлияет. К примеру, те украинцы, которые пользуются центральным отоплением, изменения практически не почувствуют. Единственный выход платить меньше – развивать конкурентный рынок, где монополистам не позволяет безосновательно завышать цены. Вместе с тем нужно развивать и энергоэффективность. Если бы дома и сети утеплили, расходы можно было бы сократить в три раза. Подробнее об этом можно прочитать здесь.