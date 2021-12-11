Украина получит 150 млн долларов от Всемирного банка на вакцинацию

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительную помощь в размере 150 миллионов долларов США для финансирования борьбы с коронавирусом в Украине. Эти средства помогут расширить вакцинальную кампанию и укрепить систему здравоохранения страны.

Как сообщили на сайте Всемирного банка, они получены для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Предполагается, что деньги будут распределены следующим образом:

120 млн долл. – на закупку 16,5 миллиона доз вакцин , которых будет достаточно для вакцинации около 20 процентов населения. Благодаря этому 10 млн. человек из приоритетных групп населения смогут получить полную вакцинацию против COVID-19;

30 млн долл. – на финансирование других аспектов кампании, в частности, информационных технологий, коммуникации с общественностью, а также закупки оборудования для обеспечения холодовой цепи и управления отходами.

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Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи подчеркнул, что в нашей стране уровень вакцинации до сих пор является одним из самых низких в Европе, что приводит к высокой смертности и экономическим потерям.

"Следовательно, чрезвычайно важным остается наращивание объемов закупки вакцин и увеличение темпов вакцинации населения", – отметил он.

Напомним, летом 2021 года Украина получила от Всемирного банка ссуду в размере $350 млн. Средства планировали направить на развитие экономики в период пандемии коронавируса. Они получены для системного проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления".

С начала пандемии Всемирный банк в целом предоставил Украине 1,8 млрд. долларов США для бюджетной поддержки и инвестиционных проектов.

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