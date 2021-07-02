Украина получила от Всемирного банка $350 млн: куда пойдут деньги

Украина получила займ в размере $350 млн от Всемирного банка. В Министерстве финансов Украины подтвердили поступление средств.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информацию пресс-службы Минфина. "Средства поступили в Украину", – говорится в сообщении.

Деньги пойдут на развитие экономики в период пандемии коронавируса. Средства получены для системного проекта "Первый займ на политику развития в сфере экономического возобновления".

Напомним, в июне Всемирный банк и Кабинет министров Украины заключили соглашение на сумму $350 млн. "Средства будут направлены на развитие экономики в период пандемии, социальную поддержку уязвимых слоев населения и на усиление государственных институтов", – заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, правительство также сможет реализовать системные проекты для справедливого развития рынка земли, продолжить реформу газового сектора и укрепить кредитный рынок.

Как сообщал OBOZREVATEL, аналитик, политический эксперт Руслан Бизяев заявил, что Украина не может достичь соглашения с МВФ (Международный валютный фонд) касательно нового транша. Кроме того, неизвестна дата визита миссии фонда в Украину.