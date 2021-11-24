Украина получила второй транш от МВФ: на что потратят деньги и какие условия

Украина получила от Международного валютного фонда (МВФ) почти 700 млн долларов по программе stand-by. Средства поступили на счета правительства в Национальном банке Украины (НБУ). За счет этих денег страна увеличит международные (валютные) резервы. Кроме того, транш будет направлен на финансирование дефицита бюджета, борьбу с последствиями пандемии коронавируса и "обеспечение макроэкономической стабильности".

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко. Получение второго транша не означает окончание программы stand-by – ее продлили до июня 2022 года.

Украина уже получила по этой программе 2,8 млрд долларов. В целом же соглашение рассчитано на 5 млрд долларов кредита. Таким образом, в 2022 году Киеву могут выделить еще 2,9 млрд долларов.

Получение второго транша от МВФ должно стимулировать получение Украиной кредитов от других международных организаций. В частности, от сотрудничества с фондом зависит макрофинансовая помощь ЕС и финансирование от Всемирного банка.

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Как отмечал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, Украина не стала обещать МВФ повышения тарифов на коммунальные услуги, при этом с фондом согласована программа субсидий.

Также в МВФ рассчитывают на принятие обновленного налогового законодательства в Украине. В частности, это касается:

принятия "ресурсного" законопроекта № 5600;

улучшения администрирования акцизов, налога на доходы физлиц с продажи недвижимости и рентной платы;

минимизации возможностей для налоговых злоупотреблений.

Меморандум Украины и МВФ предусматривает снижение дефицита госбюджета до 3,5% ВВП. При этом проект в госбюджета на 2021-й заложен дефицит в 5,5%.

Кроме того, договоренности с МВФ предусматривают продолжение внедрения пенсионной реформы. Речь, вероятнее всего, идет о повышении требований к страховому стажу и постепенному внедрению накопительных пенсий.

Украина также обязуется обнародовать результаты аудита Фонда по борьбе с COVID-19 до конца этого года. Среди намерений Украины также отмечается запуск БЭБ (Бюро экономической безопасности) и ликвидация до конца декабря 2021-го Государственной фискальной службы.

Одним из структурных маяков меморандума Украины с МВФ являетсяназначение до конца ноября руководителя САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) и обеспечение ее автономии. На САП возлагается осуществление надзора за соблюдением законов при проведении оперативно-розыскной деятельности досудебного расследования НАБУ.

Эти пункты не являются прямыми требованиями фонда, но от их выполнения зависит дальнейшее финансирование. Выполнение "маячков" регулярно проверяют технические миссии фонда. По результатам их работы проводится пересмотр программы, и Совет директоров МВФ принимает решение, выделять следующий транш или нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Владимир Зеленский поблагодарил Совет директоров МВФ за позитивное решение о транше. Он заверил, что сотрудничество Украины и Фонда будет продолжаться.