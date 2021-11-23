Украина получит от МВФ еще $700 млн: куда направят деньги

Международный валютный фонд согласовал предоставление Украине нового транша. Речь идет о 700 миллионах долларов по программе stand-by.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщается на Правительственном портале. Соответствующее решение принял совет директоров МВФ принял 22 ноября.

Средства будут направлены на поддержку стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями пандемии коронавируса.

В свою очередь президент Владимир Зеленский поблагодарил совет директоров за позитивное решение.

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На сайте МВФ уточняется, что программа stand-by продлена до июня 2022 года. Также для Украины есть ряд обязательств, среди которых:

возвращение налогово-бюджетной политики в режим, соответствующий среднесрочной устойчивости долга;

защита социально уязвимых групп населения;

совершенствование управления доходами и снижение фискальных рисков от квазифискальных операций, в том числе в энергетике;

обеспечение независимости НБУ и сосредоточение денежно-кредитной политики на возвращении инфляции к целевому уровню;

обеспечение финансового здоровья банков для возобновления надежного кредитования частного сектора.

Программа stand-by была утверждена в июне 2020 года. Она среди прочего направлена на преодоление экономических последствий пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в октябре Еврокомиссия выплатила Украине 600 миллионов евро макрофинансовой помощи.