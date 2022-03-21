Китай предоставит Украине дополнительную гуманитарную помощь: какой ее размер

Китай предоставит Украине дополнительные 1,6 миллиона долларов в качестве гуманитарной помощи. Такое решение было принято властями страны в связи с полномасштабным вторжением России в Украину.

Средства будут переданы через китайский Красный Крест. Об этом рассказал спикер министерства иностранных дел КНР Ван И, сообщает медиаорганизация CGTN.

При этом, подчеркивается, Ван И отметил, что Китай разработал комплекс мер по облегчению гуманитарной ситуации в Украине. Он состоит из шести пунктов, одним из которых является предоставление гуманитарной помощи. Кроме того, чиновник пообещал, что Китай:

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продолжит "играть конструктивную роль в облегчении ситуации в Украине";

приложит усилия "для преодоления гуманитарного кризиса".

Ранее – 9 марта 2022 года – Китай объявил об отправке Украине 5 млн юаней помощи (около 791 тыс. долларов). Помощь включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости.

Также Чрезвычайный и Полномочный посол КНР в Украине Фань Сяньжун заверил Украину в дружественном отношении Китая к Украине. По его словам, власть Поднебесной будет поддерживать Украину как в экономическом аспекте, так и в политическом.

"Китай – дружественная страна для украинского народа. Мы всегда будем уважать ваше государство, развивать отношения на основе равенства и взаимной выгоды. Мы будем уважать путь, выбранный украинцами, потому что это суверенное право каждого народа. Мы готовы помочь вам развиваться. В ситуации, которая сложилась сейчас у вас, будем поступать ответственно", – подчеркнул дипломат.

Как рассказывал OBOZREVATEL, ранее американские СМИ опубликовали информацию, что Россия попросила Китай о предоставлении военной помощи. Лишь сама новость об этом существенно обвалила акции китайских компаний.

Также американцы предупредили Китай, что он столкнется с последствиями, если поможет России уклониться от санкций, которые были введены после полномасштабного вторжения в Украину. Еще позже в Китае назвали ложью сообщения о том, что Поднебесная готова предоставить РФ военную помощью. Официально было заявлено, что Китай не намерен способствовать эскалации.

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