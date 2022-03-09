Китай предоставит Украине помощь на $790 тысяч: чиновник рассказал о сроках прибытия

Гуманитарное движение Красный Крест Китая предоставит Украине помощь на сумму 5 млн юаней (около $791 тыс.). Как заявил 9 марта представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, первая партия гумпомощи уже была отправлена из Пекина.

Помощь включает в себя продукты питания и предметы первой необходимости, она поступает по запросу Украины. По словам Чжао Лицзяня, она будет доставлена ​​в украинский Красный Крест "как можно скорее", сообщает CNN.

Ранее сообщалось, что лидеры Конгресса США обнародовали законопроект о финансировании федерального правительства на 2022 финансовый год. На военную и гуманитарную помощь Украине предусмотрели $13,6 млрд, хотя президент США Джо Байден обещал $12 млрд.

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Примерно половина этой суммы будет направлена ​​на гуманитарную помощь и поддержку экономики страны, остальные – на оборонные нужды Украины и союзников США в странах Балтии и Восточной Европы, пишет газета The Wall Street Journal. Законопроект также определяет объемы расходов США на оборону и другие статьи расходов в 2022 году.

Как писал ранее OBOZREVATEL, нападение России на каналы поставок странами-союзниками НАТО военной помощи Украине будет расцениваться как атака на Альянс, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это повлечет за собой реакцию.

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