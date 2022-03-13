Россия, напавшая на Украину, попросила у Китая военную помощь – Financial Times

Россия попросила Китай о предоставлении военной помощи, в частности, речь идет о военной технике. Очевидно, она нужна агрессору для поддержки вторжения в Украину.

Об этом пишет Financial Times. Американские чиновники рассказали изданию, что на данный момент есть признаки того, что у оккупантов заканчиваются некоторые виды вооружения.

Вместе с тем, The New York Times сообщает, что Россия также попросила Китай и о дополнительной экономической помощи. Она нужна Кремлю, чтобы РФ смогла противодействовать ударам, которые нанесли ее экономике санкции.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан пригрозил Китаю, что любые его попытки помочь России в войне против Украины или уклонении от санкций Запада будут иметь негативные последствия.

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В США опасаются, что, если Китай даст России положительный ответ на этот запрос, это может подорвать усилия Запада по оказанию помощи Украине. В целом, такая просьба Москвы может быть признаком все более тесных связей между ней и Пекином.

Джейк Салливан отметил, что Китай знал, что Путин "что-то замышляет" еще до начала вторжения, однако мог не понимать масштабов запланированной агрессии. "Вполне возможно, что Путин солгал им точно так же, как он солгал европейским и другим политикам", – добавил чиновник.

Напомним, что ранее Китай впервые назвал вторжение российских войск в Украину войной. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И в разговоре со своим французским коллегой.

Также стало известно, что представители США и Китая проведут первые переговоры в связи с российским вторжением в Украину. Встреча должна состояться в понедельник, 14 марта, в Риме.

Как сообщал OBOZREVATEL, советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что регулярные войска Российской Федерации, отправленные на войну в Украину, потеряли уже более 30% личного состава. Каждый день гибнет до тысячи оккупантов.

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