"Газпром" отказался бронировать транзит через Украину: Европа встретит зиму с полупустыми хранилищами

Российский "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности на транзит газа через Украину в августе. И это в ситуации, когда запасы голубого топлива находятся на одном из самых низких за прошлые годы уровне.

Как сообщает российское издание Интерфакс, "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности газотранспортной системы Украины в объеме 63,7 млн кубов. В украинском Кабмине ранее заявляли, что такие действия РФ – попытка повлиять на удержание высоких цен на европейском рынке.

Тут стоит отметить, что российская компания, согласно подписанному контракту, обязана оплатить транзит 40 млрд кубометров газа через Украину. В этом году через альтернативные газопроводы "Ямал-Европа" и "Северный поток" поставки были ограничены из-за плановых ремонтов. И даже в этой ситуации мощности решили не увеличивать.

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"Баланс газового рынка Европы становится все более напряженным из-за несвойственного сезонной закономерности падения поставок СПГ; из-за плановых ремонтов снижаются и поставки трубопроводного газа", – отмечает Интерфакс.

Отметим, вскоре могут запустить еще один газопровод – "Северный поток-2". В результате со временем транзит газа через Украину может значительно сократиться. И это не только повлияет на прибыль, но и поставит под угрозу существование украинской ГТС и лишит Украину инструмента влияния на Россию. Без "Северного потока-2" "Газпром" не может в необходимых объемах доставлять голубое топливо в ЕС в обход Украины. А его запуск такую возможность обеспечит.

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов заявил, что газ по "Северному потоку-2" после завершения строительства пойдет не сразу. Для начала работы трубопровода необходимы дополнительные шаги.

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