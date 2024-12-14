Силы Обороны обезвредили около десятка вражеских БПЛА, угрожавших Киеву: результат атаки армии РФ

В ночь на 14 декабря российская террористическая армия в очередной раз пыталась атаковать Киев дронами-камикадзе. Силы противовоздушной обороны о обезвредили около десятка вражеских БПЛА, угрожавших столице.

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Беспилотники заходили на столицу волнами и с разных направлений. Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации.

Из-за дроновой атаки воздушная тревога в Киеве объявлялась дважды и суммарно продолжалась три с половиной часа. Вражеские беспилотники заходили на столицу волнами и с разных направлений.

Силами Обороны были обнаружены и обезврежены разными способами около десятка враждебных БПЛА, потенциально угрожавших Киеву. В результате сбития БПЛА зафиксировано падение обломков в Дарницком районе столицы. По предварительным данным, обломки упали на открытой территории, обошлось без пострадавших.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия намеренно ждала похолодания, чтобы нанести новый массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Эта атака врага была одной из самых больших.

Ранее сообщалось, что целями врага в этот раз были энергетическая инфраструктура и транспортные сети, в том числе на западе страны. Были атакованы ТЭС компании ДТЭК и другие энергообъекты в нескольких регионах, на 5 из 9 энергоблоков АЭС пришлось снизить мощность.

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