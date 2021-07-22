'Северный поток-2' не запустят сразу после завершения строительства: Госдеп выступил с заявлением

Представитель Государственного департамента Соединенных Штатов заявил, что газ по "Северному потоку-2" после завершения строительства пойдет не сразу. Для начала работы трубопровода необходимы дополнительные шаги.

"Мы понимаем, что газопровод очень, очень близок к завершению, с точки зрения строительства он построен более чем на 95%. Но это не означает, что газ по нему пойдет немедленно. Существует ряд дополнительных шагов, которые необходимо сделать для того, чтобы он начал функционировать", – отметил он. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

При этом дипломат подчеркнул, что процессы регулирования в некоторых случаях находятся в руках независимого немецкого регулятора. Поэтому более подробную информацию по вопросам запуска "Северного потока-2" должно дать правительство Германии.

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Напомним, что Германия будет использовать свои рычаги влияния для продления транзита газа между Украиной и Россией. Речь идет о продлении договоренностей на срок до 10 лет после его истечения в 2024 году, то есть до 2034 года.

Соответствующее требование к Берлину будет прописано в сделке США и Германии по поводу российского газопровода "Северный поток-2" стоимостью 11 миллиардов долларов. Документ предусматривает механизм введения санкций и других ограничительных мер, если Россия попытается использовать газопровод в качестве оружия против Украины.

В частности, именно Берлин должен будет ввести санкции, если Москва начнет использовать газопровод для давления на Киев. Одновременно с этим Германия обязана настаивать на принятии ограничительных мер на европейском уровне, включая санкции для ограничения экспорта энергоносителей из России.

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