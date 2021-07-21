Путин победил? О чем договорились Байден и Меркель по 'Северному потоку-2' и что получит Украина

Похоже, противостояние в отношении "Северного потока-2" подошло к концу – США и Германия пришли к соглашению. Этот документ положит конец многолетним спорам о судьбе российского газопровода: теперь очевидно, что он будет работать.

OBOZREVATEL разобрался, что предусматривает сделка Берлина и Вашингтона, какие гарантии получит Украина и как Запад будет противостоять Кремлю.

Накануне Белый дом приостановил действие санкций против "Северного потока-2", так как они все равно не смогут остановить строительство.

"Да, мы по-прежнему продолжаем выступать против газопровода... Это плохая сделка для Германии, Украины и для Европы в целом. Между тем мы признаем, что санкции вряд ли могли предотвратить строительство газопровода. Поэтому госсекретарь США Энтони Блинкен одобрил приостановление санкций в рамках приверженности президента восстановлению отношений с нашими европейскими союзниками", – пояснил представитель Госдепа Нед Прайс.

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США и Германия достигли соглашения, которое позволит завершить строительство российского газопровода "Северный поток-2" без введения дополнительных американских санкций, сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Вот некоторые из условий:

Германия поддержит США в попытках добиться продления контракта на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет после 2024 года (когда заканчивается нынешний контракт);

Германия будет добиваться санкций против России, если Москва будет совершать "агрессивные действия" против Украины;

Германия и США финансово помогут Украине с диверсификацией источников энергоресурсов, чтобы снизить зависимость страны от поставок и транзита российского газа;

Германия согласна организовать "зеленый фонд" в размере миллиарда долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины.

Politico со ссылкой на источники утверждает, что администрация Байдена призвала украинскую власть воздержаться от критики соглашения по "Северному потоку-2". Американская сторона даже предупредила, что публичные выступления с критикой могут нанести ущерб отношениям стран.

"Официальные лица США дали понять, что отказались от остановки проекта, известного как "Северный поток-2", и теперь пытаются сдержать нанесенный ущерб (Украине. – Ред.), заключив грандиозную сделку с Германией", – отмечает издание.

По словам собеседников в Вашингтоне, Белый дом призвал украинцев не обсуждать с Конгрессом потенциальные планы Штатов и Германии по российскому газопроводу. Вероятно, именно с этим связан перенос встречи президентов Украины и США – у Байдена хотят дождаться, пока Конгресс уйдет на каникулы, чтобы украинская делегация не встретилась с конгрессменами и сенаторами.

Однако позже советник Госдепартамента Дерек Шолле опроверг эту информацию. "Украина — демократическая страна, у нее есть свой голос. Мы стремимся к близкому и конструктивному партнерству с нашими украинскими друзьями. Такого, в котором мы бы отстаивали наши общие интересы и ценности", — отметил он.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина отправила ноты в Брюссель и Берлин из-за сделки по "Северному потоку-2".

“Мы призываем США и Германию адекватно отнестись к безопасности кризиса в нашем регионе, единственным выгодоприобретателем которой является Россия. Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуска "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления безопасности кризиса, поддержки стран в их стремлениях стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности", – говорится в заявлении.

Тему строительства российского газопровода президент Владимир Зеленский намерен поднять и во время встречи с американским лидером Джо Байденом 30 августа.

В американском Конгрессе также призывают отклонить сделку, поскольку она не помешает России оказывать давление на союзников США.

"Я выступаю вместе с нашими союзниками в Центральной и Восточной Европе против "Северного потока-2". Конгресс должен отклонить любые соглашения, которые не могут защитить трансатлантическую безопасность и суверенитет Украины", – отметила сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе, представитель демократов Марси Каптур.

Политик также подчеркнула, что "Северный поток-2" – это проект злонамеренного влияния России, который усилит рычаги влияния Владимира Путина на Европу и нарушит сплоченность НАТО. "Конгресс понимает ключевые уроки истории: когда Германия и Россия вступают в сговор, народы Центральной и Восточной Европы платят за это свою цену", – добавила конгресвумен.

А сенатор Республиканской партии Тед Круз заявил, что предполагаемая сделка станет геополитической катастрофой для США и полной победой для России.

"Спустя десятилетия российские диктаторы все еще будут пожинать миллиарды от подарка Байдена, и Европа по-прежнему будет подвергаться российскому энергетическому шантажу. Мы всегда знали, что Байден в постели с Путиным, а теперь они обнимаются", – добавил сенатор.