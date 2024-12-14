'Продолжение следует!' В Генштабе подтвердили удар по нефтебазе оккупантов в Орле

Удары в ночь на 14 декабря по Орловской области РФ были результатом операции Сил обороны Украины. Подразделения ССО во взаимодействии с другими составляющими украинского войска ударили по одному из крупных российских терминалов нефтепродуктов.

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Поражена линейно-производственная диспетчерская станция "Стальной конь", обеспечивающая поставки нефтепродуктов для армии РФ. Об этом заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"В ночь на 14 декабря 2024 года подразделения Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли поражение по линейно-производственной диспетчерской станции (ЛВДС) "Стальной конь" в Орловской области РФ. Это один из крупнейших терминалов нефтепродуктов в пригороде Орла", – говорится в сообщении.

На объекте в результате поражения начался мощный пожар.

"Линейная производственно-диспетчерская станция "Стальная лошадь" является частью российского военно-промышленного комплекса, который обеспечивает поставки нефтепродуктов для армии РФ. Результаты боевой работы уточняются. Продолжение следует", – заверили в Генштабе.

Эта нефтебаза уже была атакована в феврале текущего года. Тогда жители Орла жаловались на "громкие хлопки" и наблюдали "вспышку света" в районе объекта. Сообщалось также о минимум четырех дронах, местные СМИ утверждали, что вследствие "падения обломков" на территории нефтебазы произошла "детонация без последующего возгорания".

В этот раз в минобороны РФ заявили, что в течение ночи и до 7 часов утра по киевскому времени якобы "уничтожили и перехватили" 37 украинских дронов, в том числе пять – над Орловской областью.

Также БпЛА якобы сбивали над Курской областью и Краснодарским краем (по 12 в каждом регионе), в Брянской области (семь дронов) и над Азовским морем (один БпЛА).

Напомним, ночью в российском Орле дроны ударили по нефтебазе. Местные жители жаловались на мощные взрывы. В прособственных ресурсах неофициально сообщили об одном украинском беспилотнике, который "успешно сбит еще на подлете" к городу. Но уже после первых взрывов в Северном районе города в сторону нефтебазы поехали спасательные авто, а в небе начали работать вертолеты.

Между тем, в сети показали последствия ударов БПЛА по нефтебазе в Орле. А россияне устроили истерику из-за результативной атаки.