ЕС и США готовится передать Украине огромные суммы: арестованные активы могут перевести 

Украина может получить арестованные активы РФ по всему миру. Речь идет о сумме, которая по разным оценкам может достигать 1 трлн долларов. Соответствующее юридическое решение уже готовят в США и ЕС.

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Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Только в ЕС сумма замороженных активов составляет более 300 млрд евро, заявил русскоязычному телеканалу RTVI глава Евросовета Шарль Мишель. Это и имущество приближенных к путинскому режиму олигархов, и резервы Центробанка РФ. А масштабы удивляют даже европейских чиновников.

И речь идет не только об имуществе олигархов. К примеру, российский пропагандист Владимир Соловьев до полномасштабной войны потратил 8 млн евро на две шикарные виллы в Италии. Его недвижимость арестовали, теперь же Соловьев зарабатывает на новую недвижимость: проводит часовые эфиры, проклинает Запад, хвалит Путина и призывает нанести ракетный удар по Германии.

И таких как Соловьев – сотни и тысячи. Российские чиновники, сотрудники госканалов, администрации Путина, приближенные к нему бизнесмены все как один считали необходимостью приобрести недвижимость в самых дорогих уголках вражеского ЕС. Даже бывшая жена Путина Людмила не смогла устоять: купила виллы в Швейцарии, Франции и Испании. Ранее экс-первая леди РФ признавалась, что никогда не работала. Но развод и раздел имущества с человеком, считающим бюджет РФ своим личным банковским счетом, позволил ей скупать недвижимость на миллионы евро.

По оценкам украинского Минюста, всего арестовано активов Центробанка РФ на 300 млрд евро. Общая сумма, включающая счета компаний и олигархов, может достигать 1 трлн долларов. Правда, точные оценки никто озвучить не может. И если в ЕС есть Еврокомиссия, которая может собирать и анализировать данные, то в случае с другими странами (Япония, Канада, США, Швейцария и десятки других) общих цифр никто назвать не может.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины (СБУ) арестовала активы "БНК-Украина" на общую сумму в 20 млн грн. Это "дочка" "Беларусской нефтяной компании" в Украине, которая в прошлом году поставила в Украину нефтепродукты на 20 млрд грн.

Ранее Служба безопасности Украины с помощью Киевской городской прокуратуры арестовала и передала в управление АРМА компанию "Аэрок", которая принадлежит российскому олигарху Андрею Молчанову. Стоимость предприятия оценивают в 2 млрд грн.

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