Лучшие фильмы с участием Якова Ткаченко, который погиб на фронте: их стоит посмотреть каждому

За плечами героически погибшего на фронте актера Якова Ткаченко немного киноработ – около 12, но все они имеют особую ценность и сюжет, которого не найдешь в массовых фильмах. По словам режиссера фильма "Довбуш" Олеся Санина, Украина потеряла одного из самых талантливых актеров.

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Яков Ткаченко с первых дней полномасштабного вторжения воевал за Родину и после нескольких ранений и демобилизации решил вернуться на фронт, где его постигла гибель. Чтобы почтить память большего актера, OBOZ.UA собрал подборку лучших фильмов с участием кинозвезды.

"Червоний" (2017) – роль воина УПА, Хмары

Действие фильма разворачивается в 1947 году. Украинский повстанец Даниил Червоный попадает в сталинский лагерь для политических заключенных. Он становится свидетелем бесчеловечных условий, в которых содержатся заключенные, и давление со стороны криминальных авторитетов и советской власти. Несмотря на все трудности, Даниил не только выживает, но и организует восстание против системы.

"Ціна правди" (2019) – роль агента ГПУ, Влада

Действие фильма проходит в 1933 году. Гарет Джонс – английский журналист, ранее бравший интервью у Адольфа Гитлера. Он решает поехать в Советский Союз, чтобы лично узнать, как СССР финансирует свою скорую модернизацию. В Украине он становится свидетелем масштабного голода, который явился следствием сталинской политики коллективизации. Джонс видит пустые деревни, истощенные голодом людей и трагедию, которую Советская власть пытается скрыть. Вернувшись в Великобританию, он публикует статью о Голодоморе, но сталкивается с массовой критикой и попытками дискредитации со стороны советской пропаганды и западных симпатиков Сталина.

"Безславні кріпаки" (2020) – роль Богдана Чуба

Молодой Тарас Шевченко мечтает об освобождении села и своей любимой Марии из крепостного права. Однажды он встречает самурая, который скрывается от злобного императора в Украине, и тот обещает научить украинца японским боевым искусствам. Параллельно с этим в селе происходит так называемая революция людей против почетного господина, к которому приезжают властители других стран. Все события в фильме изображены в комедийной манере по аналогии с фильмами Тарантино.

"Довбуш" (2023) – роль опришка Ивана Сабата

События фильма разворачиваются в Карпатах, когда Гуцульщина находилась во власти Речи Посполитой. Двое братьев – Олекса и его старший брат Иван Довбуши – после жестокой трагедии в детстве выбирают разные пути: Иван стремится мести, а Олекса становится лидером повстанцев, борющихся за права простых людей.

Олекса возглавляет опришков, разбойничье войско, которое становится в защиту обиженных. В то же время, он должен противостоять не только польским господинам, но и собственному брату, чья ярость грозит общему делу.

"Перевізниця" (2024) – роль Даниила Сергеевича

Главная героиня – Нина, женщина, работающая перевозчицей нелегальных мигрантов через границу. Она вынужденно втянулась в этот опасный бизнес, чтобы обеспечить свою семью и бороться с финансовыми трудностями.

На фоне криминальных схем и опасных ситуаций Нина сталкивается с личными вызовами: попытками оставаться верными своим моральным принципам, сохранять связь с семьей и выживать в мире, где доверие – редкость. Ее решения влияют не только на ее жизнь, но и на судьбы многих других людей.

Ранее OBOZ.UA писал, как состоялся премьерный показ предновогодней комедии "Сбори ОСББ". Фильм сняли студии "Мамахихотала" и United Heroes.

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