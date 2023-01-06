Украина может получить космические суммы: ЕС и США хотят передать арестованные активы РФ

ЕС и их союзники разрабатывают юридический механизм передачи Украине арестованных активов РФ. Политическое решение уже принято, теперь же политики вместе с правительствами должны узаконить возможность его реализовать. И если активы агрессора будут переданы Украине, это станет самой масштабной инвестицией за всю историю страны, может спровоцировать быстрое восстановление экономики и дать мощный толчок.

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О том, как и сколько денег может получить Украина, читайте в материале OBOZREVATEL.

Сколько активов РФ арестовали?

Только в ЕС сумма замороженных активов составляет более 300 млрд евро, заявил русскоязычному телеканалу RTVI глава Евросовета Шарль Мишель. Это и имущество приближенных к путинскому режиму олигархов, и резервы Центробанка РФ. А Масштабы удивляют даже европейских чиновников.

И речь идет не только об имуществе олигархов. К примеру, российский пропагандист Владимир Соловьев до полномасштабной войны потратил восемь миллионов евро на две шикарные виллы в Италии. Его недвижимость арестовали, теперь же Соловьев зарабатывает на новую недвижимость: проводит часовые эфиры, проклинает "Запад", хвалит Путина и призывает нанести ракетный удар по Германии.

И таких как Соловьев – сотни и тысячи. Российские чиновники, сотрудники госканалов, администрации Путина, приближенные к нему бизнесмены, все как один считали необходимостью приобрести недвижимость в самых дорогих уголках вражеского ЕС. Даже бывшая жена Путина Людмила не смогла устоять: купила виллы в Швейцарии, Франции и Испании. Ранее экс-первая леди РФ признавалась, что никогда не работала. Но развод и раздел имущества с человеком, который считает бюджет РФ своими личным банковским счетом, позволил ей скупать недвижимость на миллионы евро.

По оценкам украинского Минюста, всего арестовано активов Центробанка РФ на 300 млрд евро. Общая сумма, которая включает счета компаний и олигархов, может достигать 1 трлн долларов. Правда, точные оценки никто озвучить не может. И если в ЕС есть Еврокомиссия, которая может собирать и анализировать данные, то в случае с другими странами (Япония, Канада, США, Швейцария и десятки других) – общих цифр никто назвать не может.

Могут ли замороженные активы РФ направить Украине?

"ЕС открывает возможность конфисковывать активы. Сначала это политическое решение, затем должна быть юридическая причина, например военные преступления. Должна быть формулировка, соответствующая международному праву", – рассказал советник главы Офиса президента Тимофей Милованов.

В ЕС как раз работают над тем, чтобы создать юридический механизм компенсации и передачи активов. И главная проблема заключается именно в том, что такой процедуры нет. Хорошая новость: политическое желание забрать и передать Украине есть. Европейский Союз уже взял на себя обязательство восстановить Украину. Покамест это не юридические, но политические гарантии. И куда легче получить одобрение европейцев на то, чтобы восстановить Украину не за счет их налогов, а с помощью того, что забрали у самого агрессора.

Позиция разных стран отличается. Даже Германия, которая ранее скептически относилась к подобным разработкам, уже прорабатывает свои предложения. А Эстония заявляет, что станет первой страной-ЕС, которая передаст Украине арестованные средства россиян.

Еще одна преграда: все страны ЕС, включая все еще лояльную к РФ Венгрию, арестовали в своих странах активы РФ, чтобы выполнить санкции. Но теперь далеко не все государства считают, что есть возможность передать эти деньги. Кто-то боится, что это станет прецедентом и нарушить неприкосновенность чужой собственности, другие боятся ответных шагов со стороны РФ.

По количеству арестованных российских активов с ЕС могут посоревноваться США. Они заморозили около 330 млрд долларов. И сейчас также рассматривают варианты передачи этих денег Украины. Препятствием, как считает американский политтехнолог Джейсон Смарт, может стать признание России страной спонсором-терроризма. Мол, в таком случае иммунитета у РФ не будет и через суды их деньги могут забрать пострадавшие от агрессора компании или физлица. Тогда Украина не получит всю сумму.

"Это будет означать, что с помощью 330 млрд долларов (арестованные активы РФ. – Ред.) мы не сможем помочь украинцам. Эти деньги будут только для американцев, которые будут судиться. Лучше помочь украинцам покупать оружие. Если мы внесем Россию в список террористов, Россия закроет наше посольство в РФ. У нас есть посольство в РФ, у нас есть ЦРУ там, это никому не выгодно", – сказал он в эфире OBOZREVATEL.

Когда мы сможем получить деньги и что это даст?

Экономист Михаил Кухар считает: инвестиции такого масштаба могут стать революционными для Украины. Страна еще никогда не получала таких вливаний. Собеседники OBOZREVATEL в Кабмине рассказывают: есть "плохой" и "хороший" вариант для Украины. Если в ЕС условно примут закон, который позволит передавать активы РФ Украине без судов, это может привести к целому ряду исков в европейские суды со стороны российских олигархов. Но Украина может относительно быстро получить свои деньги.

Если же взыскать деньги Украине придется через суды, процедура может затянутся на долгие годы, а суды в результате могут занять позицию как жертвы, так и агрессора. В целом же возможность получить активы РФ – реальный способ получить репарации.

Заставить Россию платить за восстановления Украины добровольно будет крайне сложно. А вот сделать это принудительно – в силах партнеров Украины.