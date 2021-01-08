Русскоязычного захватчика Капитолия задержали в США: детали первых судов над сторонниками Трампа

Около 40 человек (в том числе один русскоязычный), задержанных из-за штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа, предстали перед судом.

Как пишет The Washington Post, первые заседания состоялись 7 января. Власти в то же время пообещали арестовать больше подозреваемых, а также определить, почему толпа, которая проникла в госучреждение, смогла так легко обойти охранявших Конгресс полицейских.

Верховный суд округа Колумбия обвинил 40 задержанных в незаконном проникновении в государственную собственность. Кроме того, прокуратура изучает доказательства, что сторонники Трампа нарушили комендантский час.

Известно, что большинство обвиняемых прибыли на митинг в Вашингтон из других населенных пунктов, включая Орегон, Флориду, Вайоминг, Коннектикут, Пенсильванию.

По словам прокуратуры, одному арестованному предъявлено обвинение в хранении автоматического оружия военного образца, а также 11 бутылок с зажигательной смесью. Другой американец был обвинен в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.

Издание отметило, что одному из обвиняемых в суде потребовался переводчик с русского языка. Национальность задержанного не уточняется. Как известно, этот мужчина отрицает свою вину.

"Я не знаю, о каком незаконном проникновении вы говорите", – сказал русскоязычный протестующий на заседании.

Большинство из задержанных освободили под подписку о невыезде.

Между тем, начальник полиции округа Колумбия Роберт Дж. Конти III пообещал, что его отдел будет арестовывать "всех без исключения бандитов". Коп отметил, что следователи, в частности, используют фотографии людей, которые дебоширили в здании Конгресса.

Кроме того, полиция предлагает вознаграждение в размере 1000 долларов за любую наводку, которая поможет арестовать бунтовщиков.

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