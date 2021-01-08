Русскоязычного захватчика Капитолия задержали в США: детали первых судов над сторонниками Трампа
Около 40 человек (в том числе один русскоязычный), задержанных из-за штурма Капитолия сторонниками действующего президента Дональда Трампа, предстали перед судом.
Как пишет The Washington Post, первые заседания состоялись 7 января. Власти в то же время пообещали арестовать больше подозреваемых, а также определить, почему толпа, которая проникла в госучреждение, смогла так легко обойти охранявших Конгресс полицейских.
Верховный суд округа Колумбия обвинил 40 задержанных в незаконном проникновении в государственную собственность. Кроме того, прокуратура изучает доказательства, что сторонники Трампа нарушили комендантский час.
Известно, что большинство обвиняемых прибыли на митинг в Вашингтон из других населенных пунктов, включая Орегон, Флориду, Вайоминг, Коннектикут, Пенсильванию.
По словам прокуратуры, одному арестованному предъявлено обвинение в хранении автоматического оружия военного образца, а также 11 бутылок с зажигательной смесью. Другой американец был обвинен в нападении на полицейского с хоккейной клюшкой.
Издание отметило, что одному из обвиняемых в суде потребовался переводчик с русского языка. Национальность задержанного не уточняется. Как известно, этот мужчина отрицает свою вину.
"Я не знаю, о каком незаконном проникновении вы говорите", – сказал русскоязычный протестующий на заседании.
Большинство из задержанных освободили под подписку о невыезде.
Между тем, начальник полиции округа Колумбия Роберт Дж. Конти III пообещал, что его отдел будет арестовывать "всех без исключения бандитов". Коп отметил, что следователи, в частности, используют фотографии людей, которые дебоширили в здании Конгресса.
Кроме того, полиция предлагает вознаграждение в размере 1000 долларов за любую наводку, которая поможет арестовать бунтовщиков.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В одном из видео, записанных во время штурма Капитолия США, было слышно русскую речь.
"Захват" здания произошел 6 января. В этот день Конгресс США должен был подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Трамп заявил, что результаты сфальсифицированы.
В итоге сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Конгрессе (Вашингтон).
В ходе штурма в районе Капитолийского холма погибли четыре участника протеста и один полицейский.
В сети появилось видео убийства американки в Капитолии.