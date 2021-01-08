Во время штурма Капитолия в США погиб полицейский
Во время штурма Капитолия в США погиб полицейский. Мужчина умер в больнице от полученных травм во время столкновения с протестующими.
Смерть полицейского 7 января подтвердила полиция Капитолия, пишет СNN. Уточняется, что офицер Брайан Д. Сикник скончался в 21:30 в четверг.
Происшествие будут расследовать столичный департамент полиции округа Колумбия, полиция Капитолия США и их федеральные партнеры.
Сикник поступил на службу в Капитолийскую полицию в июле 2008 года, а в последнее время служил в отделении службы экстренной помощи.
"Весь департамент USCP выражает свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям офицера Сикника в связи с их утратой и оплакивает потерю друга и коллеги", – заявила полиция Капитолия.
Сикник – пятый человек, погибший в результате восстания в среду. Одна женщина была застрелена полицией Капитолия, когда толпа ворвалась в здание, а еще трое пострадали от неотложной медицинской помощи, которая оказалась смертельной.
Что произошло 6 января
В среду, 6 января, Конгресс США собрался, чтобы официально объявить Байдена новым лидеромстраны по итогу подсчета голосов выборщиков.
Заседание прервали сторонники Трампа. Толпы протестующих штурмовали Конгресс и прорвались внутрь.
Во время столкновений погибли 4 человека. Среди них – ветеран ВВС США Эшли Бэббит. В нее выстрелили в упор.
За час до этого Трамп заявлял на митинге о походе на Капитолий. Однако спустя несколько часов после штурма здания Конгресса, он все-таки призвал людей разойтись. При этом президент снова напомнил, что "выборы украли" у них.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, избранный президент США Джо Байден 7 января обратился к американцам после штурма Капитолия, возложив ответственность за это на еще действующего главу государства Дональда Трампа.