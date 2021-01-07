Во время штурма Капитолия США звучала русская речь: появились видео

Во время штурма Капитолия США сторонниками действующего президента Дональда Трампа было слышно русскую речь.

На одном из множества видео, опубликованных в сети, можно услышать, как кто-то из протестующих кричал на русском языке: "Смелее, смелее!".

Отметим, что русская речь звучала, когда протестующие выламывали окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса.

Напомним, что 6 января Конгресс США собрался, чтобы подсчитать голоса выборщиков и окончательно утвердить результаты президентских выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Действующий американский глава Дональд Трамп заявил, что не намерен признавать поражение.

Позже в Вашингтоне сторонники Трампа устроили массовые беспорядки в Конгрессе. В ходе массовых беспорядков в районе Капитолийского холма погибли четыре человека.

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