Російськомовного захоплювача Капітолію затримали в США: деталі перших судів над прихильниками Трампа

Близько 40 осіб (зокрема й один російськомовний), затриманих через штурм Капітолію прихильниками чинного президента Дональда Трампа, постали перед судом.

Як пише The Washington Post, перші засідання відбулися 7 січня. Влада водночас пообіцяла заарештувати більше підозрюваних, а також визначити, чому натовп, який проникнув у держустанову, зміг так легко обійти поліцейських, що охороняли Конгрес.

Верховний суд округу Колумбія звинуватив 40 затриманих у незаконному проникненні в державну власність. Крім того, прокуратура вивчає докази, що прихильники Трампа порушили комендантську годину.

Відомо, що більшість обвинувачених прибули на мітинг до Вашингтона з інших населених пунктів, включаючи Орегон, Флориду, Вайомінг, Коннектикут, Пенсільванію.

За словами прокуратури, одному заарештованому пред'явлено звинувачення в зберіганні автоматичної зброї військового зразка, а також 11 пляшок із запальною сумішшю. Інший американець був звинувачений у нападі на поліцейського з хокейною ключкою.

Видання зазначило, що одному з обвинувачених у суді знадобився перекладач із російської мови. Національність затриманого не уточнюється. Як відомо, цей чоловік заперечує свою провину.

"Я не знаю, про яке незаконне проникнення ви говорите", – сказав російськомовний протестувальник на засіданні.

Більшість із затриманих звільнили під підписку про невиїзд.

Тим часом, начальник поліції округу Колумбія Роберт Дж. Конті III пообіцяв, що його відділ буде заарештовувати "всіх без винятку бандитів". Коп зазначив, що слідчі, зокрема, використовують фотографії осіб, які бешкетували в будівлі Конгресу.

Крім того, поліція пропонує винагороду в розмірі 1000 доларів за будь-яку наводку, яка допоможе заарештувати бунтівників.

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