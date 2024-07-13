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Все думали, что они сошли с ума: в сети вспомнили, как супруги из Бразилии вырастили 2 млн деревьев за 20 лет. Фото

Лилия Рагуцкая
Мир
4 минуты
1,4 т.
Все думали, что они сошли с ума: в сети вспомнили, как супруги из Бразилии вырастили 2 млн деревьев за 20 лет. Фото

Себастьяно и Лелия Сальгаду из Бразилии в течение 20 лет высадили около 2 миллионов деревьев. Так супруги претворили в жизнь мечту Лелии восстановить пострадавшую от урбанизации территорию, которая является частью Атлантического леса, населенного уникальной фауной и флорой.

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В начале этого пути длиной в два десятка лет те, кто узнавали замысел Себастьяно Сальгаду, считали его безумным, однако ныне благодаря усилиям двух неравнодушных бразильцев высохшая земля вновь превратилась в субтропический рай. Историю супругов рассказывает BBC Украина.

Все думали, что они сошли с ума: в сети вспомнили, как супруги из Бразилии вырастили 2 млн деревьев за 20 лет. Фото

Себастьяно Сальгаду всю свою жизнь посвятил документальной фотографии: он исколесил многие страны, фиксируя жизнь людей в разных уголках мира. Он стал лауреатом многочисленных международных премий, в частности World Press Photo 1985, был послом Unicef.

В конце 1990-х Сальгаду вернулся в Бразилию из Руанды, где работал над фоторепортажем о геноциде в 1994 году, и решил осесть на семейной фазенде в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Однако по приезду – не узнал родные с детства пейзажи: вместо буйного леса, когда-то окружавшего его семейное ранчо, фотограф обнаружил только пустырь с высушенной землей. Свежесть зеленых деревьев и растений, редкие виды диких животных, когда-то населявших регион, просто исчезли. Причиной сложившейся ситуации стала урбанизация, массовые вырубки деревьев и масштабные лесные пожары.

Все думали, что они сошли с ума: в сети вспомнили, как супруги из Бразилии вырастили 2 млн деревьев за 20 лет. Фото

"Земля была больна, так же, как и я. Деревья росли только на 0,5% территории", – говорил он в 2015 году в интервью газете Guardian.

Где-то в то же время у жены Себастьяно, Лелии, появилась мечта: восстановить пострадавшую от урбанизации территорию, являющуюся частью Атлантического леса — стокилометрового экорегиона вдоль юго-восточного побережья Бразилии, являющегося важнейшим в стране природным хранилищем с уникальными видами животных и растений.

И Себастьяно загорелся этой идеей тоже.

В 1998 году супруги Сальгаду нашли средства, наняли работников и основали Институт Земли (Instituto Terra), миссией которого было вернуть родным территориям потерянный вид плодородного леса.

Все думали, что они сошли с ума: в сети вспомнили, как супруги из Бразилии вырастили 2 млн деревьев за 20 лет. Фото
Все думали, что они сошли с ума: в сети вспомнили, как супруги из Бразилии вырастили 2 млн деревьев за 20 лет. Фото

За годы, прошедшие с тех пор, Институт получил статус частного природного заповедника. Усилиями супругов Сальгаду удалось восстановить почти семь гектаров срубленного леса и эродированного грунта в долине реки Доси.

"Семья Сальгаду и команда Института в своих садах вырастили более четырех миллионов саженцев разных видов, типичных для Атлантического леса Бразилии", – пишет издание.

Все думали, что они сошли с ума: в сети вспомнили, как супруги из Бразилии вырастили 2 млн деревьев за 20 лет. Фото

Интересно, что к масштабному замыслу супругов в начале довольно скептически относились даже их единомышленники.

"Когда мы узнали о замысле Себастьяна вырастить джунгли, все в городе подумали, что он сошел с ума и его идея не сработает", – рассказывал в интервью изданию El Mundo бывший сотрудник Института Педро Карлос Нето

Однако результат титанической многолетней работы превзошел самые смелые надежды. Там, где в конце 1990-х была практически пустыня, сейчас снова субтропический рай. Животные, значительная часть которых была под угрозой вымирания, снова обрели дом.

Все думали, что они сошли с ума: в сети вспомнили, как супруги из Бразилии вырастили 2 млн деревьев за 20 лет. Фото

"Свыше 290 видов растений, 33 вида млекопитающих, 172 представителя пернатых, 15 разновидностей рептилий и столько же амфибий вернулись в их естественную среду обитания. С возрождением экологии у давно высохших из-за погоды и выпаса крупного рогатого скота местных источниках снова появилась вода", – описывает последствия воплощенной в жизнь идеи ВВС Украины.

Все думали, что они сошли с ума: в сети вспомнили, как супруги из Бразилии вырастили 2 млн деревьев за 20 лет. Фото

Издание добавляет, что супруги Сальгаду надеются, что их примеру следуют и другие владельцы частных земель не только на территории Атлантического леса, но и по всей Бразилии.

Напомним, пока в Бразилии энтузиасты возрождают субтропики, в России с приходом лета бушуют лесные пожары. Еще в начале июня из-за них в Бурятии и Забайкалье объявили чрезвычайную ситуацию. Горят российские леса, укутывая регионы РФ удушающим дымом, и сейчас.

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