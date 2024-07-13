Все думали, что они сошли с ума: в сети вспомнили, как супруги из Бразилии вырастили 2 млн деревьев за 20 лет. Фото

Себастьяно и Лелия Сальгаду из Бразилии в течение 20 лет высадили около 2 миллионов деревьев. Так супруги претворили в жизнь мечту Лелии восстановить пострадавшую от урбанизации территорию, которая является частью Атлантического леса, населенного уникальной фауной и флорой.

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В начале этого пути длиной в два десятка лет те, кто узнавали замысел Себастьяно Сальгаду, считали его безумным, однако ныне благодаря усилиям двух неравнодушных бразильцев высохшая земля вновь превратилась в субтропический рай. Историю супругов рассказывает BBC Украина.

Себастьяно Сальгаду всю свою жизнь посвятил документальной фотографии: он исколесил многие страны, фиксируя жизнь людей в разных уголках мира. Он стал лауреатом многочисленных международных премий, в частности World Press Photo 1985, был послом Unicef.

В конце 1990-х Сальгаду вернулся в Бразилию из Руанды, где работал над фоторепортажем о геноциде в 1994 году, и решил осесть на семейной фазенде в штате Минас-Жерайс на юго-востоке Бразилии. Однако по приезду – не узнал родные с детства пейзажи: вместо буйного леса, когда-то окружавшего его семейное ранчо, фотограф обнаружил только пустырь с высушенной землей. Свежесть зеленых деревьев и растений, редкие виды диких животных, когда-то населявших регион, просто исчезли. Причиной сложившейся ситуации стала урбанизация, массовые вырубки деревьев и масштабные лесные пожары.

"Земля была больна, так же, как и я. Деревья росли только на 0,5% территории", – говорил он в 2015 году в интервью газете Guardian.

Где-то в то же время у жены Себастьяно, Лелии, появилась мечта: восстановить пострадавшую от урбанизации территорию, являющуюся частью Атлантического леса — стокилометрового экорегиона вдоль юго-восточного побережья Бразилии, являющегося важнейшим в стране природным хранилищем с уникальными видами животных и растений.

И Себастьяно загорелся этой идеей тоже.

В 1998 году супруги Сальгаду нашли средства, наняли работников и основали Институт Земли (Instituto Terra), миссией которого было вернуть родным территориям потерянный вид плодородного леса.

За годы, прошедшие с тех пор, Институт получил статус частного природного заповедника. Усилиями супругов Сальгаду удалось восстановить почти семь гектаров срубленного леса и эродированного грунта в долине реки Доси.

"Семья Сальгаду и команда Института в своих садах вырастили более четырех миллионов саженцев разных видов, типичных для Атлантического леса Бразилии", – пишет издание.

Интересно, что к масштабному замыслу супругов в начале довольно скептически относились даже их единомышленники.

"Когда мы узнали о замысле Себастьяна вырастить джунгли, все в городе подумали, что он сошел с ума и его идея не сработает", – рассказывал в интервью изданию El Mundo бывший сотрудник Института Педро Карлос Нето

Однако результат титанической многолетней работы превзошел самые смелые надежды. Там, где в конце 1990-х была практически пустыня, сейчас снова субтропический рай. Животные, значительная часть которых была под угрозой вымирания, снова обрели дом.

"Свыше 290 видов растений, 33 вида млекопитающих, 172 представителя пернатых, 15 разновидностей рептилий и столько же амфибий вернулись в их естественную среду обитания. С возрождением экологии у давно высохших из-за погоды и выпаса крупного рогатого скота местных источниках снова появилась вода", – описывает последствия воплощенной в жизнь идеи ВВС Украины.

Издание добавляет, что супруги Сальгаду надеются, что их примеру следуют и другие владельцы частных земель не только на территории Атлантического леса, но и по всей Бразилии.

Напомним, пока в Бразилии энтузиасты возрождают субтропики, в России с приходом лета бушуют лесные пожары. Еще в начале июня из-за них в Бурятии и Забайкалье объявили чрезвычайную ситуацию. Горят российские леса, укутывая регионы РФ удушающим дымом, и сейчас.