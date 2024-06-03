В России бушуют лесные пожары: в Бурятии и Забайкалье объявили чрезвычайную ситуацию. Видео

В нескольких регионах страны-агрессора РФ бушуют лесные пожары. В Забайкалье и Бурятии из-за них уже ввели режим ЧС федерального уровня.

Об этом сообщают росСМИ, ссылаясь на Федеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз). По состоянию на 3 июня в Забайкальском крае было зафиксировано 28 пожаров общей площадью 69,3 тысячи гектаров, в Бурятии – 10 возгораний на 34,1 тысячи гектаров.

Общая площадь этих пожаров равна почти половине площади Москвы. Причиной возникновения некоторых пожаров стали сухие грозы.

В Бурятии ввели полный запрет на посещение лесов. Отмечается, что район, в котором горят леса, страдает еще и от затоплений.

В Рослесхозе заверяют, что режим ЧС поможет справиться с пожарами.

"Этот режим позволит быстрее привлечь дополнительные силы и средства для тушения лесных пожаров, а также упростит компенсацию затрат на тушение лесных пожаров", – сказано в заявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, после наводнений в России начались лесные пожары. Ранее в Улан-Удэ эвакуировали часть жителей города из-за "ландшафтного пожара", который из леса перекинулся на здания города.

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