Восьмой день войны в Израиле: ЦАХАЛ ликвидировал главу ВВС ХАМАС, США усилили дипломатию

Утро восьмого дня войны в Израиле ознаменовалось заявлением израильской армии о ликвидации очередного высокопоставленного представителя ХАМАС: вследствие ночных авиаударов по сектору Газа погиб Мурад Абу Мурад, глава ВВС группировки. Тем временем после требования ЦАХАЛ об эвакуации жителей северной части сектора Газа на юг анклава перемещены уже свыше 400 тысяч человек.

Пока Израиль наносит удары по Газе и отвечает на обстрелы со стороны Хезболлы, в США включили дипломатию. OBOZ.UA собрал главные заявления и события вокруг палестино-израильского конфликта к этому часу.

Так, утром 14 октября в ЦАХАЛ заявили, что в ходе ночного авиаудара по штабу, откуда террористы осуществляли командование своими воздушными операциями, был ликвидирован высокопоставленный член группировки ХАМАС Мурад Абу Мурад. Он командовал военно-воздушными силами ХАМАС и, как утверждают в армии обороны Израиля, "принял большое участие в руководстве террористами во время резни" в прошлые выходные, в которую входили нападавшие, проникшие в Израиль с воздуха на дельтапланах.

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Всего за ночь, уверяют в ЦАХАЛ, удары были нанесены по десяткам объектов, принадлежащих возглавившим нападение на Израиль 7 октября террористам.

Тем временем официальный спикер ЦАХАЛ Джонатан Корникус сообщил, что израильские солдаты несколько дней находятся на границах с сектором Газа и готовы к выполнению приказа о начале наземной операции.

"Наша цель очень ясна. Конечным результатом этой войны является то, что мы ликвидируем ХАМАС и его военный потенциал и фундаментально изменим ситуацию, чтобы у ХАМАСА больше никогда не было возможности нанести какой-либо ущерб израильскому гражданскому населению или солдатам", – цитирует заявление Корникуса The Guardian.

В то же время, он отметил усиление напряженности на северной границе Израиля. Там боевики "Хезболлы" снова атаковали израильские войска. Начали с запуска противотанковой ракеты по израильским военным.

"Был короткий бой, и ситуация в конце концов успокоилась. После этого "Хезболла" направила в Израиль беспилотники , а также выпустила ракеты "земля-воздух" по израильским самолетам... Обе попытки были успешно пресечены ЦАХАЛом, но ситуация на северной границе остается очень напряженной, и мы очень внимательно следим за деятельностью "Хезболлы", располагая дополнительными расширенными возможностями на севере", – подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

В ответ на атаки армия Израиля нанесла удар по объекту "Хезболлы" на юге Ливана.

Тем временем северной части сектора Газа утром 14 октября продолжается эвакуация гражданского населения после требования Израиля покинуть север анклава в течение 24 часов, озвученного утром 13 октября. Там ЦАХАЛ намеревается "усилить военные операции".

По словам Корникуса, после выдвижения требования об эвакуации произошло "значительное перемещение палестинского гражданского населения на юг": люди уезжали несмотря на призывы ХАМАСА не покидать своих домов. Эти призывы в ЦАХАЛ расценили как попытку использовать "гражданских лиц в качестве живого щита".

"Мы не пытаемся убить или ранить мирных жителей", – подчеркнул спикер армии обороны Израиля.

В районе, из которого по требованию Израиля должны уехать мирные жители, проживает около миллиона человек. Еще до выдвижения ультиматума об эвакуации, по данным ООН, свои дома покинули свыше 423 тысяч человек.

На этом фоне, как пишет CNN, США уже несколько дней ведут переговоры с правительством Египта об открытии перехода Рафах для американцев и граждан других стран, которые застряли в секторе Газа, с тем, чтобы они могли покинуть зону боевых действий. И, судя по письмам, разосланным дипломатами американцам палестинского происхождения в Газе, некоторые договоренности могли быть достигнуты. В сообщениях указано, что в субботу, 14 октября, контрольно-пропускной пункт Рафах "может быть открыт", а желающие получат возможность эвакуироваться в Египет.

"Мы поддерживаем безопасный проход для гражданских лиц. Мы работаем с нашими израильскими и египетскими партнерами над созданием безопасного гуманитарного коридора как для жителей Газы, пытающихся спастись от войны, так и для обеспечения того, чтобы гуманитарная помощь доходила до тех, кто в ней нуждается на территории", – объяснили журналистам в Госдепе США, добавив, что переговоры с "египетскими и израильскими коллегами" по этому поводу продолжаются.

А президент США Джо Байден 13 октября заявил, что поручил своей команде работать с правительствами Израиля, Египта, Иордании и других арабских стран, а также с Организацией Объединенных Наций, чтобы увеличить объем гуманитарной помощи тем, кто пострадал от войны.

"Мы не можем упускать из виду тот факт, что подавляющему большинству палестинцев нечего делать с ХАМАС... И в результате они тоже страдают", – отметил президент США.

Тем временем госсекретарь США Энтони Блинкен продолжает "турне" по странам на Ближнем Востоке. За последние два дня Блинкен посетил Израиль, Иорданию, Катар и Бахрейн, теперь же он прибыл в Саудовскую Аравию.

Блинкен отправился на Ближний Восток, поскольку в США решили максимально задействовать дипломатию, чтобы сформировать коалицию против ХАМАС, не дать вмешаться в конфликт третьим силам и попытаться добиться освобождения заложников.

14 октября ЦАХАЛ уточнили данные о количестве мирных жителей, захваченных боевиками в качестве заложников и вывезенных в сектор Газа: речь идет о более 120 человек.

К утру 14 октября в Израиле заявили, что количество жертв атаки террористов 7 октября возросло до 1 300 человек. Большинство из них были мирными жителями, среди погибших были также граждане других стран.

В секторе Газа же отмечают, что вследствие ударов Израиля погибли около 1 900 людей.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что военные преступления ХАМАС в Израиле подпадают под юрисдикцию суда в Гааге.

"Если есть доказательства того, что палестинцы, будь то ХАМАС, бригады Аль-Кудс или вооруженное крыло ХАМАС, или любое другое лицо или любой другой гражданин любого другого государства-участника, совершили преступления. Да, у нас есть юрисдикция, где бы они не были совершены, в том числе, на территории Израиля", – отметил прокурор МУС.