'Рука на спусковом крючке': Иран предостерег Израиль от военной операции против сектора Газа

Иран выразил предупреждение Израилю "про руку на спусковом крючке" у арабского сопротивления и заявил о возможности распространения конфликта на другие части Ближнего Востока, кроме Сектора Газа. В то же время, Соединенные Штаты перебросили в регион свой авианосец и дополнительные самолеты.

Ливанское военное движение "Хезболла" может присоединиться к ХАМАС в войне против Израиля, что повлечет за собой распространение войны на другие территории Ближнего Востока. Об этом сообщил глава иранского Министерства иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиян, после переговоров с лидером "Хезболлы" Хасаном Насраллой, транслировало агентство IRNA.

Как отметил иранский министр, военная организация "Хезболла" учитывала все возможные варианты дальнейшего развития конфликта. Хосейн Амир призвал Израиль и его партнеров "прекратить преступления против гражданского населения" в Секторе Газы, поскольку "через несколько часов может быть слишком поздно".

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"Любой шаг сопротивления ("Хезболлы". – ред.) вызовет огромное землетрясение в сионистском образовании", – цитирует слова иранского министра издания The Times of Israel.

Как подытожил Абдоллахиян, лидеры арабского сопротивления сплочены, каждый из них готов к решительным действиям и "держит руку на спусковом крючке", и в случае затягивания реакции мирового сообщества соответствующие меры будут приняты вовремя.

Как сообщал OBOZ.UA утром 14 октября ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал главу ВВС ХАМАС. Он, полагают в израильской армии, принимал непосредственное участие в организации террористической атаки на Израиль 7 октября. Ликвидировали высокопоставленного террориста в одном из штабов ХАМАС, по которому ночью был нанесен авиаудар.

Ранее сообщалось, что 9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.

Напомним, что с утра 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль: на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.