ХАМАС является террористической группой и не может представлять палестинский народ, – Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что ХАМАС – это террористическая организация, не представляющая палестинский народ или его законные амбиции по поводу будущего. Об этом он сказал во время встречи с министром иностранных дел Саудовской Аравии принцем Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом в Эр-Рияде.

Об этом сообщили на официальном веб-сайте правительства Соединенных Штатов. Энтони Блинкен подчеркнул, что главная цель террористов – уничтожение государства Израиль и представителей еврейского народа.

Он отметил, что ни одно государство не должно терпеть насилие, которое недавно испытал Израиль со стороны террористической группировки ХАМАС.

"ХАМАС не является представителем палестинского народа или его законных стремлений к будущему. ХАМАС – это террористическая группа. Его единственная цель – уничтожить государство Израиль и убить евреев. И важно, чтобы это видел весь мир. Я считаю, что это важный момент для моральной ясности, когда речь идет о ХАМАСе", – заявил Блинкен.

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В результате нападения боевиков ХАМАС на Израиль погибли уже более 1300 израильтян и граждан более 30 других стран. В то же время Блинкен отметил, что в результате военного конфликта не должны страдать мирные жители какой-либо из сторон, как в Израиле, так и в Газе. Поэтому США ищет пути для решения сложной гуманитарной ситуации, которая сложилась в секторе Газа.

Напомним, 14 октября начался восьмой день войны в Израиле. Утром ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал главу ВВС ХАМАС. Он, полагают в израильской армии, принимал непосредственное участие в организации террористической атаки на Израиль 7 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные 13 октября вошли в сектор Газа для проведения "локальных рейдов". Там они обнаружили останки пропавших без вести людей после атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

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