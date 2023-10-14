Правительство Израиля выделило $2,5 млн на восстановление приграничных общин: работы должны начаться немедленно

Министерство обороны Израиля создает агентство по оказанию помощи, которое будет заниматься восстановлением приграничных поселений. Они были разрушены в результате нападения боевиков ХАМАС на прошлой неделе.

Об этом сообщает The Times of Israel. Гендиректор министерства обороны Эяль Замир заявил, что изначально выделяется 10 миллионов шекелей (2,5 миллиона долларов США) на немедленную помощь.

Эти деньги выделяются на ремонт инфраструктуры электро-, газо- и водоснабжения, а также расчистку руин разрушенных зданий и устранение последствий массовых убийств.

Работа будет проводиться при полном сотрудничестве общин.

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"Работа начнется немедленно, а не дожидаясь окончания войны", – отметил Эяль Замир.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль : на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

14 октября начался восьмой день войны в Израиле. Утром ЦАХАЛ заявил, что ликвидировал главу ВВС ХАМАС. Он, полагают в израильской армии, принимал непосредственное участие в организации террористической атаки на Израиль 7 октября.

Как сообщал OBOZ.UA, израильские военные 13 октября вошли в сектор Газа для проведения "локальных рейдов". Там они обнаружили останки пропавших без вести людей после атаки боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября.

Ранее прокурор Международного уголовного суда Карим Хан заявил, что военные преступления ХАМАС в Израиле подпадают под юрисдикцию суда в Гааге.

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