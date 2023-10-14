Военные преступления ХАМАС в Израиле подпадают под юрисдикцию суда в Гааге, – прокурор Хан

Военные преступления, совершенные боевиками ХАМАС в Израиле, подпадают под юрисдикцию Международного уголовного суда. То есть Суд в Гааге имеет полномочия преследовать ХАМАС, который сейчас фактически управляет Сектором Газа.

Такое заявление сделал главный прокурор МУС Карим Хан. Об этом он сказал в интервью международному информагентству Reuters.

"Если есть доказательства того, что палестинцы, будь то ХАМАС, бригады Аль-Кудс или вооруженное крыло ХАМАС, или любое другое лицо или любой другой гражданин любого другого государства-участника, совершили преступления. Да, у нас есть юрисдикция, где бы они не были совершены, в том числе, на территории Израиля", – заявил Хан.

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Он добавил, что то, что ХАМАС совершил жестокие нападения на Израиль в субботу, а Израиль ответил разрушительными бомбардировками сектора Газа, "душераздирающие".

"То, что происходит, то, что мы видим на экранах наших телевизоров, ужасно. Должен быть юридический процесс для определения уголовной ответственности", – сказал он.

Являясь судом последней инстанции, МУС преследует лиц за предполагаемое преступное поведение, когда 123 его государства-члена не желают или не могут возбуждать уголовное дело сами.

Многие из крупнейших мировых держав не являются членами, в том числе Китай, США, Россия, Индия и Египет. Даже если бы МУС выдал ордера в израильско-палестинском конфликте, суд не имеет полиции и будет полагаться на государства-члены при проведении арестов.

Суд ведет на оккупированных палестинских территориях расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности с 2021 года. Но Израиль не признает юрисдикции суда.

Напомним, ранним утром 7 октября боевики ХАМАС начали масштабную атаку на Израиль : на страну полетели тысячи ракет, а через границу прорвались группы террористов, которые начали убивать и похищать мирных жителей.

В частности, массовую резню боевики ХАМАС устроили над участниками фестиваля на границе с Газой : на месте проведения мероприятия обнаружено более 250 тел, часть мирных людей террористы захватили в плен и вывезли в Газу. Десятки, а иногда и сотни убитых мирных жителей до сих пор находят в израильских кибуцах на юге страны.

В ответ на агрессию в Израиле объявили о начале операции "Железные мечи", а совет безопасности Израиля единодушно одобрил проведение сухопутной операции в секторе Газа. В армию мобилизовано уже более 300 тысяч резервистов.

Также Израиль приступил к полной блокаде сектора Газа: с понедельника, 9 октября, туда не поступают продовольствие и топливо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

9 октября Армия обороны Израиля вернула контроль над пограничными территориями, которые с начала вторжения 7 октября захватили боевики ХАМАС и перешла к новой фазе операции. Для ее проведения в стране мобилизовали 300 тысяч резервистов.

10 октября министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ переходит к полному наступлению на сектор Газа, поскольку спорадические стычки с террористами ХАМАС на юге страны продолжаются уже четвертый день.

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