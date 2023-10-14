Израиль стягивает военную технику на границу с сектором Газа перед началом наземной операции. Видео

В преддверии наземной операции, которую Израиль анонсировал через несколько дней после нападения ультраисламистской группировки ХАМАС, Армия обороны стянула тяжелую боевую технику к границам сектора Газа. Танки, БТР и гаубицы растянулись на сотни километров.

Кадры увеличения военного присутствия на Ближнем Востоке опубликовали на Telegram-канале ВСУ. Воины ЦАХАЛ подготовлены к началу военных действий.

Напомним, накануне Иерусалим официально обратился к гражданскому населению сектора Газы и призвал их эвакуироваться в течение 24 часов. После этого войска ЦАХАЛ приступят к наземной операции, предназначенной навсегда стереть с лица земли боевиков ХАМАС.

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Как сообщал OBOZ.UA, армия США готовит подразделение морской пехоты быстрого реагирования к возможному развертыванию в Израиле. Американские войска могут задействовать в операции более 2 тыс. бойцов.

При этом премьер Израиля Нетаньяху обещает, что неделя бомбардировок сектора Газа – "только начало". ХАМАС начал платить цену за свои зверства и он будет уничтожен, сколько бы времени это ни заняло.

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