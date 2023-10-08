Во время столкновений с боевиками ХАМАС погиб командир бригады ЦАХАЛ Nahal: что известно

Командир пехотной бригады ЦАХАЛ полковник Джонатан Стейнберг с позывным Nahal был убит сегодня утром в ходе столкновений с террористами ХАМАС. Это произошло в районе Керем-Шалом недалеко от границы с сектором Газа.

Такую информацию опубликовало издание The Times of Israel. Армия обороны Израиля сообщила, что 42-летний Стейнберг направлялся из южного города Шомрия к месту столкновений, которым управляли его подчиненные, когда он столкнулся с террористом, который убил его.

Отмечается, что он был самым высокопоставленным чиновником, погибшим в бою по состоянию на вечер субботы, и одним из самых высокопоставленных офицеров, погибших в бою за последнее время.

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Утром 7 октября, в день 50-летия начала войны Судного дня, Израиль подвергся массированной многослойной террористической атаке. Кроме "традиционных" ракетных обстрелов, на этот раз террористы из сектора Газа решились на сухопутное вторжение.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну ЦАХАЛ.

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.

Власти Израиля ввели чрезвычайное положение на всей территории страны. По данным Минздрава, по состоянию на 15:00 госпитализированы уже более 750 гражданских. Погибли не менее 40 человек.