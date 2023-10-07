Власти Израиля объявили чрезвычайное положение на всей территории страны

Власти Израиля объявили режим чрезвычайного положения на всей территории государства. Решение было принято в связи с жестокими атаками ХАМАС, в результате которых погибли десятки и пострадали сотни гражданских.

О введении чрезвычайного положения сообщил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир. Ранее режим ЧП вводился только на юге страны, где боевикам ХАМАС удалось прорвать границу и захватить несколько поселений.

Ракетные удары ХАМАС по Израилю продолжаются уже свыше 7 часов. В частности, террористы поразили вторую по величине ТЭС в стране.

Также они заявляют, что захватили в плен несколько десятков израильских военнослужащих, еще около 70 военных, согласно заявлениям боевиков, были убиты.

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В то же время, судя по видеокадрам в сети, в заложники ХАМАС захватывает также гражданских: их боевики используют как живой щит.

Армия обороны Израиля в свою очередь заявляет, что нанесла авиаудары, среди прочего, по 17 военным объектам и четырем штабам террористической группировки ХАМАС в секторе Газа.

По состоянию на 13:00 Министерство здравоохранения Израиля заявило о том, что с момента начала массированной атаки были госпитализированы 545 человек. Погибли, по подсчетам экстренной службы "Маген Давид Адом", минимум 22 человека. И количество погибших практически наверняка будет расти.

Напомним, после массированных ракетных ударов по территории Израиля, многих убитых и раненых гражданских, кадров с захваченными в плен и убитыми израильскими военными, над телами которых издеваются боевики ХАМАС, израильский министр обороны заявил, что Израилю объявили войну, ЦАХАЛ начинает операцию "Железные мечи" .

Тем временем военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию.