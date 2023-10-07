Военный командующий ХАМАС призвал к оружию, лидеры террористов объявили военную операцию

Командующий террористическим движением ХАМАС Мохаммад Дейф назвал обстрелы и проникновение в Израиль "днем великой революции". Он призвал израильских арабов браться за оружие и присоединяться к боевикам.

Дейф обратился также к "исламскому сопротивлению" в Ливане, Ираке и Сирии. Один из лидеров палестинского исламистского движения ХАМАС Исмаил Хания начал праздновать и молиться за террористическую операцию в Израиле. Соответствующее видео опубликовали Telegram-каналы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

На кадрах видно, как лидеры боевиков наблюдают за беспределами в Израиле по телевидению, а затем становятся на колени и начинают молиться.

Видео дня

Напомним, утром 7 октября палестинские боевики запустили из сектора Газа по территории Израиля более 300 ракет. В результате прямого попадания ракеты в здание, в Тель-Авиве начался пожар. Армия Израиля в ответ начала наносить авиаудары по Палестине.

Более того, вооруженные террористы ХАМАС проникли на территорию Израиля и устроили хаотический расстрел мирных граждан из пулеметов.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайную ситуацию в радиусе 80 км от сектора Газа. В эту территорию входят крупные города Тель-Авив и Беэр-Шева.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В сети опубликовали видео прямого попадания ракеты, запущенной палестинскими боевиками, в жилой дом в Тель-Авиве. В многоэтажке образовалась сквозная дыра, из которой шел черный дым, вспыхнул пожар.

– Министр обороны Йоав Галлант заявил, что ХАМАС объявил войну Израилю. В ответ Израиль начинает операцию "Железные мечи".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!