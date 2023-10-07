Израилю объявили войну, ЦАХАЛ начинает операцию 'Железные мечи', – министр обороны

Министр обороны Йоав Галлант заявил, что ХАМАС объявил войну Израилю. По его словам, террористическая группировка совершила серьезную ошибку, начав внезапную атаку на Израиль с помощью ракетных обстрелов и проникнув в города на границе с сектором Газа.

Также глава оборонного ведомства отметил, что Израиль начинает операцию "Железные мечи". Об этом сообщает издание The Times of Israel (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Галлант подчеркнул, что Израиль сражается с боевиками ХАМАС на всех местах вторжения. По предварительным данным, ЦАХАЛ ведет бои с террористами в семи населенных пунктах.

"Сегодня утром ХАМАС совершил серьезную ошибку и начал войну против Государства Израиль. Солдаты ЦАХАЛа сражаются с врагом на всех местах проникновения. Израиль выиграет эту войну", - заявил Галлант.

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В свою очередь представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сообщил, что с 6:30 утра по Израилю было выпущено более 2200 ракет. Также он добавил, что террористы ХАМАС проникли в Израиль с суши, моря и воздуха.

Кроме того известно, что Армия обороны Израиля рассчитывает мобилизовать десятки тысяч солдат. Военные оперативно начали операцию "Железные мечи" в ответ на внезапное нападение палестинских террористов на Израиль.

Напомним, утром 7 октября из сектора Газа по территории Израиля было выпущено тысячи ракет. Жителям южных и центральных городов приказали держаться вблизи убежищ и позаботиться о собственной безопасности. В свою очередь армия Израиля начала наносить авиаудары по Палестине.

Ранее сообщалось, что командующий террористическим движением ХАМАС Мохаммад Дейф назвал обстрелы и проникновение в Израиль "днем великой революции". Он призвал израильских арабов браться за оружие и присоединяться к боевикам.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2023 Израиль провел масштабную военную операцию. Был нанесен самый большой с 2002 года удар по палестинскому городу Дженин. Израильская армия применила ракеты, а также вертолеты и беспилотники. В операции было задействовано около 150 броневиков, было привлечено около тысячи солдат элитного спецподразделения и армии, разведки, полиции и пограничной службы.

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