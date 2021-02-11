Привитых в мире больше, чем зараженных COVID-19: кто из стран лидирует в темпах вакцинации. Инфографика

Число получивших прививку от COVID-19 в мире уже превысило зарегистрированные случаи заражения, лидерами при этом являются США и Китай.

Речь идет об абсолютном количестве сделанных уколов. Если же пересчитать вакцинированных на 100 жителей, безоговорочным лидером станет Израиль. Об этом сообщается в материале DW, опубликованном в четверг, 11 февраля (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте страницу до конца).

Журналисты отметили, что в Соединенных Штатах привиты уже почти 45 млн граждан, в КНР – свыше 40 млн. Далее по количеству использованных вакцин идет Евросоюз (во всех странах ЕС в совокупности – более 18 млн), Великобритания (более 13,5 млн) и Индия (более 6,5 млн).

В Израиле при этом больше всего процентов жителей, получивших защиту от коронавируса. Так, страна первой фактически достигла показателя, позволяющего говорить о коллективном иммунитете (считается, что это 60-70% населения с антителами). Всего в Израиле вколото уже более 5,8 млн доз вакцин.

Далее следуют Объединенные Арабские Эмираты: свыше 4,5 млн доз позволяют подойти к отметке в 50 вакцинированных на каждые 100 жителей.

После них в списке несколько небольших островных государств – Сейшелы и Кайманы – а также британская территория Гибралтар. Их высокая позиция в рейтинге объясняется небольшим количеством населения.

После них идут страны, которые являются лидерами и по абсолютным показателям – Великобритания и США.

Если говорить о странах ЕС, то здесь впереди всех Дания (6,1) и Литва (5), но в обеих странах менее полумиллиона привитых. Среди крупных государств Евросоюза тройку лидеров образуют Испания, Польша (4,7) и Италия (4,6).

Рассказ украинки о вакцинации от COVID-19 в Италии можно почитать в нашем материале. О том, как проходит прививочная кампания в Соединенных Штатах, можно узнать по ссылке, а об иммунизации в Бельгии – тут.

Карта распространения коронавируса в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Владимир Курпита заявил, что вакцина от COVID-19 "тренирует" иммунитет. Он считает, что сделать прививку следует всем, в том числе и тем, кто переболел новой инфекцией.