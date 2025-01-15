В Южной Корее арестовали отстраненного президента: его отвезли на допрос

В среду, 15 января, следователи задержали отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в его резиденции. Политика отвезли на допрос в связи с краткосрочным введением в стране военного положения в начале декабря прошлого года.

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Об этом пишет Yonhap. Ордер на задержание Юн Сок Йоля был исполнен в 10:33 утра, сообщили в Управлении по расследованию коррупции среди чиновников (CIO).

"Президентский кортеж Юна покинул резиденцию на склоне холма, где он неделями прятался за колючей проволокой и небольшой армией личной охраны, а позже прибыл в офисы антикоррупционного агентства, возглавляющего расследование", – информирует Reuters.

Президент Южной Кореи заявил, что решил подчиниться и поехать на допрос, чтобы избежать насилия после того, как более 3000 полицейских отправились в его резиденцию.

"Когда я сегодня увидел, как они ворвались в зону безопасности, используя противопожарное оборудование, я решил отреагировать на расследование CIO, несмотря на то, что оно было незаконным, чтобы предотвратить неприятное кровопролитие", – сказал он.

Адвокаты отстраненного президента ранее утверждали, что попытки его задержать незаконны и имеют за цель публично унизить политика. Ордер, выданный следователем на арест Юн Сок Йоля, является первым в истории изданным против действующего президента Южной Кореи.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря 2024 года президент Республики Корея Юн Сок Йоль объявил о введении в стране военного положения. Такое решение глава государства объяснил стремлением "уничтожить просеверокорейские силы" и защитить конституционный строй в республике.

Вечером того же дня оппозиция в парламенте проголосовала за отмену военного положения. После этого Юн Сок Йоль собрал заседание правительства, на котором также была проголосована отмена военного положения.

Впоследствии полиция Южной Кореи начала расследование президента Юн Сок Йоля. Ему были предъявлены обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью.

Со второй попытки Национальное собрание Южной Кореи объявило Юн Сок Йолю импичмент. После этого суд выдал ордер на его арест, а также разрешил обыск президентской резиденции. Делать это суду пришлось дважды.

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