В Южной Корее суд снова выдал ордер на арест отстраненного президента

Южнокорейский суд выдал новый ордер на арест президента Юн Сук Йоля, которому законодатели страны объявили импичмент. Правоохранители хотят допросить президента в рамках дела о попытке государственного переворота.

Видео дня

Как отмечает Reuters, адвокаты Юн Сук Йоля еще раньше подали в суд Сеула запрос о запрете ареста. Однако 7 января суд официально ответил им отказом.

В свою очередь, южнокорейское Управление по расследованию коррупции для высокопоставленных должностных лиц CIO (именно оно ведет вышеупомянутое дело) отметило, что суд Сеула не выдавал новый, а лишь удовлетворил запрос следователей о продлении действия срока старого ордера.

Обычно в Южной Корее ордера на арест действуют в течение недели. Таким образом, у первого ордера на арест президента Юн Сук Йоля уже истек срок действия. Будет ли новый (или пролонгированный старый) ордер иметь больший срок действия, не сообщается, но масс-медиа страны предполагают, что еще одной недели также не хватит на задержание Юн Сук Йоля.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее его уже пытались задержать, но сотрудники службы безопасности президента заблокировали следователям доступ к зданию его официальной резиденции в центре Сеула. Попытка ареста сопровождалась "переговорами и столкновениями разной интенсивности", после чего следователи заявили, что "длительное противостояние" сделало арест "практически невозможным".

По словам последних, в резиденции Юн Сук Йоля их встретила "живая стена" примерно из 200 человек.

Все началось еще в ночь на 4 декабря, когда президент Южной Кореи официально объявил введение военного положения в стране. Причиной стало то, что в парламенте решили объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору; Юн Сок Йоль утверждал, что импичментом угрожают и лично ему.

Всего военное положение в стране длилось только шесть часов. Парламент Южной Кореи отменил его.

Импичмент Юн Сок Йолю также был объявлен. Интересно, что парламентарии смогли это сделать только со второй попытки.

В свою очередь Юн Сок Йоль заявил, что искренне сожалеет о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения. Также президент пообещал больше этого не делать.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!