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В Южной Корее суд снова выдал ордер на арест отстраненного президента

Михаил Левакин
Мир
2 минуты
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В Южной Корее суд снова выдал ордер на арест отстраненного президента

Южнокорейский суд выдал новый ордер на арест президента Юн Сук Йоля, которому законодатели страны объявили импичмент. Правоохранители хотят допросить президента в рамках дела о попытке государственного переворота.

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Как отмечает Reuters, адвокаты Юн Сук Йоля еще раньше подали в суд Сеула запрос о запрете ареста. Однако 7 января суд официально ответил им отказом.

В свою очередь, южнокорейское Управление по расследованию коррупции для высокопоставленных должностных лиц CIO (именно оно ведет вышеупомянутое дело) отметило, что суд Сеула не выдавал новый, а лишь удовлетворил запрос следователей о продлении действия срока старого ордера.

Обычно в Южной Корее ордера на арест действуют в течение недели. Таким образом, у первого ордера на арест президента Юн Сук Йоля уже истек срок действия. Будет ли новый (или пролонгированный старый) ордер иметь больший срок действия, не сообщается, но масс-медиа страны предполагают, что еще одной недели также не хватит на задержание Юн Сук Йоля.

В Южной Корее суд снова выдал ордер на арест отстраненного президента

Как сообщал OBOZ.UA, ранее его уже пытались задержать, но сотрудники службы безопасности президента заблокировали следователям доступ к зданию его официальной резиденции в центре Сеула. Попытка ареста сопровождалась "переговорами и столкновениями разной интенсивности", после чего следователи заявили, что "длительное противостояние" сделало арест "практически невозможным".

По словам последних, в резиденции Юн Сук Йоля их встретила "живая стена" примерно из 200 человек.

Все началось еще в ночь на 4 декабря, когда президент Южной Кореи официально объявил введение военного положения в стране. Причиной стало то, что в парламенте решили объявить импичмент государственному аудитору и главному прокурору; Юн Сок Йоль утверждал, что импичментом угрожают и лично ему.

Всего военное положение в стране длилось только шесть часов. Парламент Южной Кореи отменил его.

Импичмент Юн Сок Йолю также был объявлен. Интересно, что парламентарии смогли это сделать только со второй попытки.

В свою очередь Юн Сок Йоль заявил, что искренне сожалеет о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения. Также президент пообещал больше этого не делать.

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