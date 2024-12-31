Суд выдал ордер на арест президента Южной Кореи, которому объявили импичмент – Yonhap

Во вторник, 31 декабря, суд Сеула выдал ордер на задержание президента Южной Кореи Юн Сок Йоля в результате импичмента из-за неудачного введения военного положения. Это сделало его первым действующим главой, которому грозит арест.

Видео дня

Об этом сообщает агентство Yonhap News. Кроме того, суд разрешил обыск президентской резиденции Юна в Сеульском районе Йонсан в рамках расследования.

"Суд Западного округа Сеула удовлетворил ходатайство Управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных должностных лиц (CИO) о выдаче ордера на арест Юна по обвинению в организации провального объявления военного положения 3 декабря, организации мятежа и злоупотреблении властью", – говорится в статье.

Директор по информационным технологиям подал запрос на выдачу ордера на задержание после того, как Юн проигнорировал все три вызова на допрос по делу о кратковременном введении военного положения. Ордер на задержание будет действителен в течение недели, до следующего понедельника. В случае задержания Юна могут поместить в Сеульский центр содержания под стражей в Ыйване.

Адвокаты Юна оперативно выпустили прессрелиз, в котором заявили о неприемлемости ордера на арест, назвав его "незаконным и недействительным" из-за того, что он был выдан по запросу следственного органа без должной юрисдикции. Суд, однако, отклонил аргументы Юна о том, что CИO (Специальные информационные операции) не вправе рассматривать дела, связанные с мятежами, и что запрос на ордер был незаконным.

Кроме того, суд отверг утверждение Юна о невозможности явиться на допросы из-за отсутствия надлежащих мер безопасности и охраны, которые должны быть обеспечены президенту. Несмотря на это, остается непонятным, сможет ли CИO задержать Юна, ведь президентская служба безопасности отказалась допустить следователей в его офис и официальную резиденцию для проведения обысков, ссылаясь на соображения военной безопасности. Хотя Юн пользуется президентским иммунитетом от уголовного преследования, эта защита не распространяется на обвинения в мятеже или государственной измене.

Адвокаты Юна настаивают, что CИO не имеет юридических полномочий расследовать дела, связанные с мятежом, хотя по действующей системе, введенной предыдущим правительством, юрисдикция по таким делам формально принадлежит полиции.

Глава ИТ-отдела О Дон Ун отметил, что, в отличие от ордеров на обыск, ордера на задержание или арест, выданные судом, не могут быть юридически обжалованы даже президентом.

Конституционный суд уже начал процедуру рассмотрения для решения вопроса, следует ли окончательно отстранить Юна от должности или вернуть его к исполнению обязанностей. Суд имеет 180 дней с 14 декабря, чтобы принять решение.

Как сообщал OBOZ.UA, 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ввел в стране военное положение с целью препятствования оппозиционным просеверокорейским политсилам "погрузить государство в кризис". В парламенте проголосовали против инициативы главы государства, люди вышли на митинги и под давлением Юн Сок Йоль изменил свое решение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!