Президенту Южной Кореи со второй попытки объявили импичмент: что происходит

Национальное собрание Южной Кореи объявило импичмент президенту Юн Сок Ёлю. Такое решение парламент принял после того, как глава государства ввел военное положение.

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Примечательно, что импичмент президенту смогли объявить лишь со второй попытки. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Предложение об импичменте было принято 204 голосами против 85. Еще три члена Национального собрания воздержались от голосования.

Юн будет отстранен от исполнения своих обязанностей, как только резолюция об импичменте будет передана в его офис. Премьер-министр Хан Док Су будет исполнять обязанности президента.

Стоит отметить, что "Народная партия" ​​Юна незадолго до начала разбирательства решила принять участие в голосовании, но выступила против импичмента. Однако результат показал, что 12 законодателей от пропрезидентской партии отошли от своей партийной линии и проголосовали за импичмент.

Накануне голосования в парламенте граждане Южной Кореи провели общенациональные митинги, требуя импичмента президенту из-за его попытки ввести военное положение. Протесты прошли в крупных городах, где демонстранты потребовали немедленной отставки Юна и призвали законодателей из правящей партии поддержать предложение об импичменте.

Напомним, в Южной Корее 3 декабря объявили военное положение. Соответствующее решение своим указом закрепил президент Юн Сок Ёль. Свое решение глава государства объяснил стремлением "уничтожить просеверокорейские силы" и защитить конституционный строй.

Ранее сообщалось, что в парламенте проголосовали против инициативы главы страны, люди вышли на митинги, и под давлением Юн Сок Ель пересмотрел свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что искренне сожалеет о том, что вызвал обеспокоенность общественности объявлением военного положения. Также глава государства пообещал не предпринимать подобных попыток снова.

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