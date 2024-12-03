Парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения: что происходит

3 декабря 2024 года парламент Южной Кореи проголосовал за отмену военного положения, введенного президентом Юном Сок Йолем. Во время голосования резолюцию об отмене поддержали 190 депутатов, при том что в парламенте насчитывается 300 членов.

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Об этом сообщает Yonhap. "После принятия резолюции об отмене военного положения объявление военного положения недействительно", - заявили в аппарате спикера Национальной ассамблеи.

Согласно законодательству Южной Кореи, если большинство депутатов парламента выступает за отмену военного положения, президент обязан выполнить это решение.

Президент Юн Сок Йоль ввел военное положение, обвинив оппозицию в парализации работы правительства и блокировании парламента. Он назвал это решение необходимым для защиты конституционного строя в стране. После введения военного положения были запрещены какие-либо политические активности, в том числе протесты.

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В оппозиционной Демократической партии решение главы государства о введении военного положения в Южной Корее назвали "неконституционным и антипубличным".

Напомним, около месяца назад Южная Корея призвала ООН потребовать немедленного вывода войск КНДР из России. Министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юль во время 23-й конференции Южной Кореи и ООН призвал официальных лиц Организации Объединенных Наций "строго осудить" действия Северной Кореи.

Чо Тэ Юль отдельно заявил, что развертывание войск КНДР на поле боя является "серьезным вызовом" для международного сообщества по ядерному разоружению.