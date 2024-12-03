Президент Южной Кореи объявил о введении военного положения в стране

В Южной Корее 3 декабря объявили военное положение. Соответствующее решение своим указом закрепил президент Юн Сок Йоль.

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Об этом сообщают южнокорейские СМИ. Введение военного положения в стране глава государства объяснил стремлением "уничтожить просеверокорейские силы" и защитить конституционный строй.

После подписания указа о введении военного положения в Южной Корее с 3 декабря, Юн Сок Йоль обратился к гражданам страны с чрезвычайным заявлением.

"Я объявляю военное положение, чтобы защитить свободную Республику Корея от угрозы северокорейских коммунистических сил, чтобы искоренить мерзкие просеверокорейские антигосударственные силы, крадущие свободу и счастье нашего народа, и защитить свободный конституционный порядок", – отметил президент.

Издание Reuters уточнило, что военное положение было введено для борьбы с оппозицией, которая отстаивает северокорейские интересы и мешает работе правительства.

Как отметил президент Южной Кореи, с помощью военного положения он намерен восстановить свободную и демократическую страну. Ранее же он провел экстренное совещание с правительством, во время которого заявил о попытках проведения против него процедуры импичмента.

Тем временем Министерство обороны Южной Кореи созывает встречу ключевых командиров, сообщило агентство Рёнхап.

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