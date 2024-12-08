Президенту Южной Кореи выдвинули обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью

Полиция Южной Кореи начала расследование против президента Юн Сок Йоля. Он был объявлен подозреваемым по обвинению в государственной измене.

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Об этом сообщает южнокорейское издание Yonhap News Agency. Также прокуратура обвиняет президента в злоупотреблении властью.

"Было подано множество жалоб, и в соответствии с процедурой ведется расследование", – сказал Пак Се Хен, возглавляющий специальный следственный штаб по делу о кратковременном объявлении военного положения Юном на прошлой неделе.

Пак сообщил, что прокуратура расследует обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью против Юна.

Напомним, поздно вечером 3 декабря (по местному времени) президент Южной Кореи Юн Сок Йоль ввел в стране военное положение, стремясь помешать оппозиционным просеверокорейским политсилам "погрузить государство в кризис". В парламенте проголосовали против инициативы главы государства, люди вышли на митинги и под давлением Юн Сок Йоль пересмотрел свое решение.

Как сообщал OBOZ.UA, в Южной Корее в субботу, 7 декабря, должно было состояться голосование за импичмент президента Юн Сок Йоля. Однако законодатели его провалили, поскольку все представители правящей партии, кроме трех, не участвовали в голосовании.

Граждан это возмутило, и они собрались под Национальной ассамблеей, окружив здание. Толпа призвала депутатов проголосовать за импичмент президента.

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