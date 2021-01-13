В Украину завезли гуманитарку? Появились новые данные о контрабанде вакцины

В Украину из Израиля могли контрабандой завезти вакцину против коронавируса (COVID-19), которая предназначалась для Палестины в качестве гуманитарной помощи.

Об этом узнал OBOZREVATEL в ходе журналистского расследования о тайном ввозе препарата и вакцинации избранного круга политиков и чиновников.

Отметим, что еще 6 января телеканал "Кан-11" сообщил, что Израиль передал палестинской администрации десятки доз вакцины Pfizer. Журналист Галь Бергер в Twitter написал, что передача вакцины в Рамаллу (столица Палестинской автономии), была осуществлена еще 4 января, но не афишировалась ни Израилем, ни палестинской стороной.

Бергер отметил, что в данный момент неизвестно, для кого предназначалась вакцина. Известно, что стороны договорились, что препарат будет использоваться в "гуманитарных целях".

На данный момент OBOZREVATEL проверяет информацию, могла ли попасть в Украину гуманитарная помощь, что предназначалась Палестине.

Подчеркнем, что в Израиле СМИ заинтересовались скандалом вокруг вакцины от коронавируса, которую незаконно могли ввести для украинских чиновников из их страны.

Напомним, что ранее глава редакционного совета OBOZREVATELи президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5-3 тысячи евро. Также он опубликовал фотографию вакцины, которую незаконно могли ввести для украинских чиновников из Израиля

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