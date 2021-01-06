Бродский: в случае тайной вакцинации Шмыгаль и Радуцкий должны уйти в отставку

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и нардеп от "Слуги народа", глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий должны сделать анализ на антитела к коронавирусу, чтобы подтвердить отсутствие тайной вакцинации.

Такое мнение высказал глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский. Если результат тестирования окажется положительным, оба обязаны уйти в отставку, считает он.

"Я не могу утверждать, что тот же Шмыгаль действительно вакцинировался. Поэтому считаю цивилизованным, чтобы премьер вместе с господином Радуцким сдали тесты на антитела. И если предположения подтвердятся, то оба должны уйти в отставку", – сказал Бродский.

По мнению бизнесмена, тайное вакцинирование – это "детектор совести, который "слуги" не прошли".

"Нельзя занимать государственные посты, но думать только о себе", – подчеркнул он.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что, по информации Бродского, некоторые украинские нардепы и топ-чиновники тайно вакцинировались от COVID-19 в Украине, заплатив за два укола по 2,5 тысячи евро.

Партия вакцины Pfizer 29 или 30 декабря якобы была тайно завезена чартерным бортом в Украину, и, скорее всего, без растаможки пронесена через "Зал официальных делегаций" под прикрытием паспорта какого-то народного депутата, сказал он.