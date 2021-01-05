Бродський дізнався про таємну вакцинацію влади: переплачують у 100 разів

Деякі українські нардепи й топчиновники таємно вакцинувалися проти COVID-19 в Україні, заплативши за два уколи по 2,5 тисячі євро.

Про це написав голова редакційної ради OBOZREVATEL, президент Федерації баскетболу України Михайло Бродський. За його інформацією, 29 або 30 грудня чартерним рейсом до України таємно завезли партію вакцини Pfizer.

Бродський припустив, що вакцину, найімовірніше, без розмитнення пронесли через "Зал офіційних делегацій", прикриваючись паспортом якогось народного депутата.

"За наявною в мене інформацією, прем'єр-міністр Денис Шмигаль і низка народних депутатів, зокрема й голова профільного медичного комітету ВР Михайло кРадуцький, протягом цього тижня відвідали клініку пластичної хірургії q косметології "Меділенд", але не тільки і не стільки за уколом ботоксу, скільки за першою дозою вакцини", – написав президент Федерації баскетболу.

Він також зазначив, що, за інформацією очевидців, представники влади за два етапи вакцинації заплатили по 2,5 тис євро.

"Ви тільки уявіть собі: ці люди профукали закупівлю вакцини для народу, не заклали грошей на вакцину цього року й тепер переплачують приблизно в 100 разів, аби тільки врятувати власну дупу. Саме в 100, тому що в Європі одна доза коштує приблизно 15 євро, або 30 – за дві", – наголосив Бродський.

Він нагадав, що в цивілізованих країнах за таке належать моральний осуд і відставка, і закликав СБУ поцікавитися, чому в країні відбувається нелегальна вакцинація незареєстрованим препаратом.

"Водночас цим займуться ізраїльські розслідувачі, до яких я надіслав відповідне звернення. Упевнений, що українські правоохоронці не знайдуть складу злочину, а ізраїльські – розкриють усе", – написав президент Федерації баскетболу України.

Він також запропонував чиновникам здати тести на антитіла. І якщо припущення щодо вакцинації підтвердяться, то обоє мають піти у відставку.

"Таємне вакцинування – це їхній детектор совісті, який "слуги" не пройшли. Не можна обіймати державні посади, але думати лише про себе", – резюмував Бродський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бродський пояснив, чому в Україні різко впали показники щодо хворих і померлих від коронавірусу. За його словами, це пов'язано з тим, що влада займається популізмом.