В Турции районы лесных пожаров объявили зонами бедствия. Видео

В Турции регионы, пострадавшие от масштабных лесных пожаров, объявили зонами бедствия. Речь идет о провинциях Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

Об этом в своем официальном канале в Telegram в субботу, 31 июля, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он также опубликовал карту регионов, где свирепствует стихия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

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По словам главы государства, пожары в упомянутых провинциях сильно затронули жизни людей. Эрдоган также выразил соболезнования родным и близким четверых погибших. Пострадали уже 183 человека.

"Мы продолжим предпринимать все необходимые шаги, чтобы залечить раны нашей страны, компенсировать ее потери и улучшить ее возможности", – пообещал президент.

По состоянию на 31 июля в Турции локализовали либо устранили 88 из 98 очагов возгорания. На 10 участках еще продолжается борьба с огнем, написал в Twitter министр лесного и сельского хозяйства страны Бекир Пакдемирли.

На данный момент леса продолжают гореть в провинциях Адана (1 очаг), Анталья (3), Мерсин (3), Мугла (2) и Османийе (1). К тушению пожаров привлечены 45 вертолетов, 6 самолетов, тысячи пожарных машин.

Как сообщил местный канал NTV, двое пожарных погибли в районе Манавгата в провинции Анталья. Еще два человека пострадали.

Напомним, 30 июля Украина направила в Турцию два самолета и 14 спасателей с опытом работы в горных районах. Они уже осуществили первые сбросы воды.

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